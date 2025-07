Ależ występ Niewiadomej w Tour de France! Co za końcówka

Katarzyna Niewiadoma zajęła 34. miejsce podczas wtorkowego 4. etapu kobiecego Tour de France. Mimo to awansowała w klasyfikacji generalnej z ósmego na piąte miejsce. Liderką pozostała Marianne Vos, która wyprzedza Lorenę Wiebes (SD Worx - Protime). Czwartą odsłonę zwyciężyła za to właśnie Wiebes.

Sukces Katarzyny Niewiadomej. Czwarte miejsce w kolejnym etapie Tour de France

Tuż przed rozpoczęciem piątego etapu Niewiadoma przyznała, że "prawdziwe Tour de France" zaczyna się dopiero dzisiaj. - Cieszę się, że cały stres związany z poprzednimi etapami jest już za nami. Z niecierpliwością czekam na górzystą walkę - przekazała.

Już podczas pierwszej godziny zawodniczki pokonały 46,5 km. Około 40 km od startu Wiebes wzięła udział w dużej kraksie, a peleton podzielił się wówczas na dwie części. Wyklarowały się również dwie grupy ucieczkowe Francesca Barale i Anne Dijkstra, a następnie Alison Jackson i Catalina Soto Campos.

Katarzyna Niewiadoma podróżowała w ścisłej czołówce peletonu, który na nieco ponad 60 km do mety tracił blisko cztery minuty do ucieczki. Średnia prędkość na trasie wynosiła 45 km/h. Przewaga ucieczki (Barale, Jackson, Dijkstra, Soto Campos i Brodie Chaman) była coraz mniejsza, gdyż po 10 km były to już "tylko" trzy minuty. Jako pierwsza linię premii w Dun-Le-Palestel przekroczyła Alison Jackson i zyskała dodatkowe 25 pkt.

Niespełna pięć km później ucieczka rozpoczęła podjazd pod Cote de Chabannes. Na szczycie pierwsza zameldowała się Brodie Chapman, tuż przed Francescą Barale. Wspomniana dwójka nieco uciekła Dijkstra oraz Compos. Na 25 km do mety, na Cote du Peyroux najlepsza trójka wyglądała następująco: Chapman, Jackson, Barale.

Doszło również tam do dużych zmian w peletonie. Chapman miała za to nad nim tylko 10 sekund przewagi. Nie zdołała jednak utrzymać w solowej ucieczce. Elise Chabbey utrzymała za to prowadzenie w klasyfikacji górskiej.

Katarzyna Niewiadoma na niespełna 10 km do końca znajdowała się w 26-osobowej grupie, będącej na czele stawki. Mało tego, nasza zawodniczka była trzecia na punkcie bonusowym w Saint-Leger-le-Gueretois. Jako pierwsza na miejsce dojechała Kimberley Le Court. Po kilku kilometrach rywalizacji przewodziła siedmioosobowa grupa: Le Court, Pauline Ferrand-Prevot, Katarzyna Niewiadoma, Demi Vollering, Anna van der Breggen, Pauliena Rooijakkers i Sarah Gigante

Na zjeździe to właśnie Polka wyszła na prowadzenie i to ona dyktowała tempo. Finalnie ukończyła 5. etap na czwartym miejscu. Zwyciężczynią została Kimberley Le Court, która wyprzedziła Demi Vollering oraz Annę van der Breggen. Piąta była za to Pauline Ferrand-Prevot. Na 11. lokacie na metę dotarła Dominika Włodarczyk.

