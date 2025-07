Mistrz świata zaprzecza ws. Nawrockiego. "Nie prowadziłem"

1 czerwca Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich i to właśnie on zastąpi Andrzeja Dudę na stanowisku. Zdobył nieco ponad 50 procent głosów, co wystarczyło, by pokonać Rafała Trzaskowskiego. Do zaprzysiężenia nowej głowy państwa dojdzie już 6 sierpnia. Obecnie prezydent elekt kompletuje sztab. Chce otoczyć się zaufanymi ludźmi, którzy będą mu dobrze doradzać w sprawach kraju. Rzekomo wśród nich ma znaleźć się Marcin Możdżonek, legendarny siatkarz, o czym donosiły media.

Marcin Możdżonek zabrał głos ws. plotek nt. współpracy z Karolem Nawrockim. "Muszę powiedzieć, że..."

- Na razie nie zaprzeczam i nie potwierdzam - powiedział Możdżonek kilka dni temu. Teraz ponownie odniósł się do sprawy. Członek partii Nowa Nadzieja, a także radny Olsztyna był gościem Porannych Pytań Radia Olsztyn. Czy zdradził już coś więcej w sprawie możliwej współpracy z Nawrockim? - Nie boję się żadnych wyzwań i zawsze lubię brać odpowiedzialność na swoje barki - zaczął, po czym wyjaśnił, jak wygląda sytuacja.

- To bardzo miłe, że w takim kontekście jestem rozpatrywany, ale ja takich rozmów z panem prezydentem nie prowadziłem, chociaż muszę powiedzieć, że pozostaję w bardzo dobrych relacjach z rzecznikiem pana prezydenta elekta Karola Nawrockiego i rozmawiamy ze sobą - ujawnił. Tak więc ponownie nie potwierdził, ani też całkowicie nie zaprzeczył, że będzie doradcą prezydenta elekta. Wiadomo jedynie, że do osobistych rozmów w tej sprawie z nową głową państwa nie doszło. Przynajmniej póki co.

Możdżonek aktywnie działa w polityce

Obecnie Możdżonek działa lokalnie, a także w partii Sławomira Mentzena. Dodatkowo od 2023 roku jest prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Starał się również o urząd prezydenta Olsztyna, ale nie przekonał wystarczającej liczby wyborców do oddania głosów na jego osobę. Dostał się za to do rady miasta. Kto wie, może teraz będzie miał wpływ na zarządzanie całym krajem. Wkrótce się o tym przekonamy.

Możdżonek to były reprezentant Polski w siatkówce. Z kadrą wywalczył m.in. mistrzostwo Europy, a także mistrzostwo świata. Wygrał również Ligę Światową. Przez wiele lat pełnił funkcję kapitana Biało-Czerwonych. W seniorskiej drużynie rozegrał ponad 200 meczów.