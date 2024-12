Media: Nowy kanał sportowy w Polsce? Dostali koncesję

Prawa telewizyjne w Polsce są rozsiane po wielu nadawców. Gdzie indziej obejrzymy Ligę Mistrzów, a gdzie indziej Premier League. W innej stacji zobaczymy skoki narciarskie, a w jeszcze innej zmagania reprezentacji siatkarzy. To samo tyczy się wielkich turniejów w różnych dyscyplinach. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej były w tym roku transmitowane gdzie indziej niż turniej piłkarek ręcznych.

Polska jednym z krajów. Oto nowy kanał sportowy

Niewykluczone, że wkrótce wśród dostępnych dla polskiego kibica platform będzie jeszcze jedna. Informację w tej sprawie przekazał portal wirtualnemedia.pl.

"Portal parabola.cz poinformował, że RRTV zdecydowała o przyznaniu dodatkowej koncesji dla Sporty TV. Pozwoli ona na emisję w Internecie. Nie chodzi tylko o nadawanie w Czechach. Na liście krajów objętych licencją znalazły się: Albania, Andora, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Dania, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Włochy, Kosowo, Cypr, Litwa, Liechtenstein, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Mołdawia, Monako, Holandia, Niemcy, Austria, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan i Wielka Brytania" - czytamy we wspomnianym źródle.

Wspomniany kanał Sporty TV to stosunkowo młody twór. Nadawanie rozpoczął 1 marca tego roku i jest dostępny na czeskim MUX-23 naziemnej telewizji cyfrowej za pośrednictwem dostawców płatnej telewizji, do których należą Vodafone i serwisy streamingowe. Kanał Sporty TV jest jedynym oprócz CT Sport bezpłatnym sportowym kanałem w Czechach. Jak czytamy - stacja transmituje rozgrywki hokejowe, siatkarskie, koszykarskie, a także piłkę ręczną.

Czy rzeczywiście wkrótce powinniśmy spodziewać się wejścia Sporty TV na polski rynek? Jak czytamy w informacji przekazanej przez Wirtualne Media, nadawca nie odpowiedział na pytania dotyczące przyczyn umieszczenia koncesji akurat w Polsce.

"Ze strony internetowej RRTV wynika, że kanał ma nadawać od 15 do 24 godzin dziennie w języku czeskim, a stream stacji m.in. za pośrednictwem strony internetowej sporty.tv będzie dostępny w całej Europie. Być może nadawca chce w ten sposób promować czeskie rozgrywki sportowe na całym kontynencie. Sporty TV może też poszerzyć zasięg wchodząc do serwisów streamingowych dostępnych w Polsce" - czytamy we wspomnianym źródle.