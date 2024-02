28-letni polski sportowiec zaginął. Od ponad tygodnia nie ma z nim kontaktu

Zaginął polski triathlonista Dominik Bogdanowicz. 28-latek ostatni raz widziany był w sobotę 10 lutego przed wylotem do Austrii. Od niedzieli miał trenować w górach w okolicy Zell am See. Na wyprawę udał się samotnie. Niemal od samego początku nie odpowiadał na próby kontaktu ze strony rodziny. Wedle relacji siostry w telefonie miała włączać się poczta głosowa.

Zaginął polski triathlonista. Dramat rodziny. "Żadnych nowych informacji"

Zaginięcie rodzina zgłosiła w zeszły poniedziałek 19 lutego. To właśnie wtedy Bogdanowicz miał wrócić z urlopu. Tak się jednak nie stało. - Na razie nie mam żadnych nowych informacji. Zgłosiliśmy sprawę polskiej policji, ta miała się kontaktować z austriacką. Wiem też, że kolega Dominika odzywał się do organizacji zajmującej się poszukiwaniami zaginionych - opowiedziała portalowi eurosport.tvn24.pl siostra mężczyzny, Patrycja Zielińska.

Bogdanowicz urządzał już podobne wyprawy w Polsce i na Słowacji. Do Austrii jechał po raz pierwszy. Wedle relacji siostry funkcjonariusze już wzięli się do pracy. - Policja namierzyła telefon, ostatnia aktywność była właśnie w tamtą niedzielę (11 lutego - przyp red.). On ma też zegarek sportowy, w którym wpisywał sobie trening. Są próby znalezienia go przez GPS tego zegarka - wyjaśniła.

Policja szuka Dominika Bogdanowicza. "Apelujemy o wszelką pomoc"

Specjalny komunikat wydała także Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV. - Według posiadanych informacji mężczyzna wyjechał do Austrii. Ostatni raz nawiązał kontakt w dniu 11 lutego 2024 roku i od tamtej pory nie powrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z bliskimi - czytamy. - Mężczyzna ma 28 lat, 183 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, włosy krótkie, ciemne. Znaki szczególne - centymetrowa blizna na czole. Mężczyzna prawdopodobnie ubrany był w sportową odzież - dodano.

Wszelkie informacje dotyczące poszukiwanego sportowca należy zgłaszać policjantom z komendy przy ul. Żytniej 36 na warszawskiej Woli. Można również kontaktować się poprzez media społecznościowe: Facebook – Dominik Bogdanowicz Triathlete oraz Instagram – dbtri_95. - Apelujemy o wszelką pomoc w jego poszukiwaniach. Dziękujemy za wszelkie informacje - powiedziała Renata Bogdanowicz, matka 28-latka.

Dominik Bogdanowicz trenuje triathlon. W poprzednim sezonie wygrał Lotto Triathlon Energy Lublin 1/4IM oraz Garmin Iron Triathlon Elbląg 1/2IM. Zajął też 77. miejsce w mistrzostwach światach Ironman rozgrywanych w fińskim Lahti.