Posiadłość gwiazdora stanęła w płomieniach. Strażacy wskazują na dziecko [WIDEO]

Tyreek Hill to wielka gwiazda futbolu amerykańskiego. W 2019 r. jako zawodnik Kansas City Chiefs zdobył mistrzostwo NFL, czterokrotnie wybrano go do najlepszej drużyny rozgrywek (First-team All-Pro). Od 2022 r. występuje w Miami Dolphis i to właśnie w mieście z Florydy doszło do groźnego zdarzenia, które miało zaskakującą przyczynę.

Pożar w domu gwiazdy futbolu amerykańskiego. Wywołała go zabawa dziecka

W środę po południu czasu lokalnego w posiadłości Hilla w ekskluzywnej dzielnicy Berkshire Court wybuchł pożar. Na miejsce zdarzenia przyjechali strażacy, którzy zastali dym i płomienie wydobywające się z wielopiętrowego budynku. Zawodnik w tym czasie był na treningu, ale gdy tylko przekazano mu, co się stało, opuścił zespół i pojechał do domu. Akcja straży pożarnej trwała 45 minut, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Później prawą zajęły się służby, które badały, co spowodowało pożar w domu gwiazdora. Ich ustalenia są niezwykle zaskakujące. - Dochodzenie wykazało, że pożar był przypadkowy i został spowodowany przez dziecko bawiące się zapalniczką w sypialni - powiedział Robert Taylor, strażak z Davie Fire Rescue, w rozmowie ze stacją CBS News Miami.

Tyreek Hill bez przeszkód wróci do gry. Agent potwierdza

Głos w tej sprawie zabrał również Drew Rosenhaus, agent Hilla. Ten wyjaśnił, że pożar nie był zbyt rozległy. - To ograniczyło się do jednego pokoju. Oczywiście są pewne szkody - powiedział. Podkreślił, że sytuacja jest opanowana i zawodnik może wrócić do gry. - Wrócił (do domu z treningu - red.), aby upewnić się, że nikomu nic nie jest - wyjaśnił.

Tym samym Tyreek Hill powinien zagrać w niedzielnym meczu Miami Dolphins z Buffalo Bills. W bieżącym sezonie jego zespół wygrał 11 meczów i pięć przegrał.