Oto nowa gwiazda TVP Info! Zaskakujące przesunięcie

W ostatnich dwóch tygodniach zachodzi wiele zmian w Telewizji Polskiej w związku z działaniami podjętymi przez rząd Donalda Tuska. Nowym dyrektorem TVP Sport został Jakub Kwiatkowski, który przez ostatnich 11 lat pracował przy reprezentacji Polski jako team-manager i rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie brakuje także zwolnień i "transferów" u publicznego nadawcy.

Maciej Jabłoński nową twarzą TVP Info

Jeden z nich dotyczy Macieja Jabłońskiego, który w TVP pracuje od 2006 roku. Przez ten czas związany był z redakcją sportową i prowadził serwisy sportowe w TVP1 i TVP Info. Jak poinformował portal Wirtualne Media, dziennikarz od początku 2024 roku przeniósł się na stałe do redakcji TVP Info i prowadził już noworoczny poranek w tej stacji.

W ostatnim czasie Jabłoński zabrał głos ws. byłego dyrektora TVP Sport Marka Szkolnikowskiego. 50-latek podkreślał, że Szkolnikowski w walce o posadę wykorzystał znajomość z Jackiem Kurskim, ówczesnym szefem TVP. - Od początku było jasne, że powołanie go na stanowisko dyrektora TVP Sport to ruch polityczny, a Szkolnikowski nawet specjalnie nie ukrywał, że jest człowiekiem Jacka Kurskiego. W węższym gronie lubił się chwalić wizytami w gabinecie prezesa TVP. Oni byli w stałym kontakcie, a w TVP Sport praktycznie nic nie działo się bez wiedzy Kurskiego. Mówienie o apolityczności to bezsens - twierdził.

Do nowo tworzonej redakcji TVP Info dołączyła ostatnio także Aleksandra Rosiak (Kostrzewska), która w ostatnim czasie pełniła funkcję dyrektorki Departamentu Komunikacji i Mediów Polskiego Związku Piłki Nożnej. To dla niej powrót po latach do telewizji. Pierwszy raz pojawiła się w stacji w 2004 r. Pracowała dla wrocławskiego oddziału TVP, później dla centralnego.