Tragiczna śmierć 15-letniego talentu. Żarłacz biały odgryzł mu nogę

Khai Cowle uchodził za bardzo duży talent, który każdą wolną chwilę spędzał na desce. Tuż przed końcem roku wybrał się z ojcem na wybrzeże, aby odbyć jeden z ostatnich treningów. I choć miał przed sobą świetlaną przyszłość, niestety nie spełni swoich marzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po zwycięstwie nad Zaksą: W końcówkach mieli troszeczkę więcej błędów

Tragiczna śmierć w Australii Południowej. Rekin odgryzł nogę 15-letniego surfera

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek 28 grudnia na wybrzeżu Ethel Beach niedaleko Adelajdy w Australii Południowej. Podczas treningu utalentowany surfer Khai Cowle został zaatakowany przez żarłacza białego, który odgryzł mu nogę. I choć błyskawicznie został przyciągnięty na brzeg, to nie udało się go uratować.

"Miejscowy mężczyzna wskoczył na deskę i ruszył w jego stronę. Rekin okrążał ich, gdy chłopiec był wyciągany z wody. Było dużo krwi. Kiedy sprowadził go na brzeg, było już za późno" - opisywał zdarzenie jeden ze świadków w rozmowie z "Adelaide Advertiser".

Cierpienia nie krył dziadek zmarłego Peter Barley. "Tak bardzo cierpię... Jesteśmy niezwykle zranieni. Wciąż mam nadzieję, że przejdzie przez drzwi naszego domu. Jesteśmy bardzo zżytą, silną rodziną, dlatego wierzę, że uda nam się dojść do siebie" - przekazał dla Nine News. Dodał, że Khai był bardzo blisko z wujkiem Adamem Barley'em, z którym często trenował. "Ich więź czasem doprowadzała mnie do płaczu. Kiedy byliśmy w wodzie, to były magiczne chwile" - zdradził.

Załamany Barley również wypowiedział się na temat tragedii. "Zawsze sprawiał, że inni się uśmiechali. Korzystał z życia, jak tylko potrafił. Nie marnował żadnej sekundy. Był bardzo odważny, ponieważ surfował na większych falach niż ja, czy jego ojciec" - wyjaśnił "Adelaide Advertiser".

Głos w tej sprawie zabrał również klub zmarłego Seaview Road Board Riders. "Wciąż nie dowierzamy i jesteśmy zdruzgotani w związku ze śmiercią Khaia. (...) Był przedstawicielem trzeciego pokolenia w naszym klubie. Jego dziadek Pete Barley wszystko zapoczątkował, a jego wujek Adam prowadził go na przestrzeni lat" - napisano na Instagramie.

Władze stanu zaczęły badać sprawę, ponieważ w ostatnich miesiącach doszło już do trzech takich wypadków, podczas gdy przez ostatnie 22 lat miało miejsce tylko osiem takich zdarzeń. Po śmierci chłopca jego rodzina założyła profil na stronie GoFundMe, na który wpłynęło już 7500 darowizn, a zebrano ponad 80 tys. dolarów australijskich