Porażający, dramatyczny wpis Piotra Nowaka. Prosto z Florydy

Huragan Ian w środę uderzył we Florydę i pozostawił po sobie iście postapokaliptyczne widoki. Miasta pod wodą, zniszczona infrastruktura; pozostawienie niektórych hrabstw bez pitnej wody i prądu. To ledwie część problemów i tragedii, które spotkały ten stan po uderzeniu huraganu.

"Totalny armagedon". Piotr Nowak w szoku po tym, co spowodował huragan Ian

- Przeżyłem już huragany kategorii 1. i 2., mieszkając od lat na Florydzie. Huragan Ian kategorii 4-5, z wiatrem 220-240 km/h, non stop przez 9 godzin, razem z wodą z Zatoki Meksykańskiej, niszczył wszystko, co stanęło na jego drodze. Całe miasta kompletnie zniszczone bądź zalane. Totalny armagedon. Prawdopodobnie najgorsze 9 godzin w moim życiu - napisał na Instagramie Piotr Nowak, dołączając do posta 2 zdjęcia, które ukazują w pewnym stopniu, do czego zdolna jest natura.

Piotr Nowak w sezonie 2021/22 był trenerem Jagiellonii Białystok, która w tamtym sezonie zajęła 12. miejsce w tabeli i musiała walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Po zakończeniu minionych rozgrywek klub z Podlasia rozstał się z byłym piłkarzem Chicago Fire.

Aktualnie na Florydzie trwa szacowanie szkód, które liczone są w miliardach dolarów. Śmierć poniosło wiele osób i ciągle trwa liczenie liczby ofiar, które spowodował huragan. W dalszym ciągu wiele domostw, hrabstw ma problem z prądem, a naprawa tego może potrwać kilka dni. To jednak nie koniec zmagań z żywiołem, który, już z mniejszą siłą, ale zmierza ku Karolinie Południowej.