Polak wyjechał do Moskwy i wywołał skandal. Tyle ma do powiedzenia

Waldemar Kasta to jedna z głównych twarzy federacji KSW. Raper i konferansjer jest związany z organizacją od 2007 r., w której pełni funkcję "dyrektora artystycznego". Kibice mogli głównie widzieć Kastę przy okazji gal, gdzie zapowiadał kolejnych zawodników przed wyjściem do klatki, a potem ogłaszał końcowy wynik pojedynków.

Ostatnio wokół Kasty zrobiło się głośno, gdy pojawił się na konferencji i na środowej gali Absolute Championship Brazilian Jiu Jitsu w Moskwie. Jego udział w wydarzeniu organizowanym w stolicy Rosji wywołał kontrowersje wśród internautów i kibiców. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie nie należy się temu dziwić. Sama organizacja KSW też zareagowała błyskawicznie, wyrzucając Szamila Musajewa z karty walk KSW 68 w lutym 2022 r., gdy zaczęła się inwazja.

Kawulski wprost o występie Kasty w Rosji. "Nie wykazał się rozsądkiem"

Temat udziału Kasty w gali organizowanej w Moskwie pojawił się w środowym programie Kanału Zero, w którym wystąpił Maciej Kawulski, jeden z właścicieli KSW. W trakcie programu Kawulski stwierdził wprost, że Kasta "nie wykazał się czujnością i rozsądkiem". Doszło też do rozmowy telefonicznej między nimi.

Kawulski jednocześnie zaznaczył, że organizacja ACBJJ jest apolityczna i ma katarski kapitał. - Waldek wiele lat temu wyszedł do nas jako organizacji z pytaniem, czy nie będzie nam przeszkadzało, gdyby anonsował z czysto sportowych powodów gale BJJ. Jest fascynatem walk parterowych, takim bacznym obserwatorem. Ja znam Waldka 20 lat i nie mam wątpliwości co do jego poglądów politycznych i tego, że on rozumie, co się dzieje na świecie - mówił Kawulski.

- Ale mam pewną wątpliwość co do jego uważności, takiej zwyczajnie PR-owej. Trzeba zdawać sobie sprawę, że sytuacja geopolityczna jest taka, jaka jest i pojawienie się na gali w Moskwie jest nierozsądne. W momencie, w którym zobaczyłem konferencję w telewizji, zadzwoniłem do Waldka. Poinformowałem go o tym, że to, co się dzieje, to jest z wielu powodów nierozsądne i może sprawić, że wiele osób będzie czuło się niekomfortowo z jego decyzją - dodaje współwłaściciel KSW.

Telefon od Kawulskiego do Kasty pojawił się w dniu konferencji. Po kilku minutach od tej rozmowy Kasta zszedł ze sceny. Na samej gali się jednak pojawił i zapowiadał pojedynki, które były na samym początku karty walk.

- Wszyscy zrozumieliśmy, że Waldek zrobił głupotę, posypać głowę popiołem i przeprosić. On to rozumie. Waldek od lat anonsuje zawody BJJ, ileś razy był już w Moskwie. Niestety zmieniła się sytuacja geopolityczna. Waldek zareagował, przeprosił, powiedział: "kurde, stary, masz rację, nie wiem, jak to się stało, głupota" - przekazał Kawulski..

Wiadomo, kto założył organizację ACBJJ. Organizowali gale w Warszawie

Organizacja ACBJJ powstała w drugiej dekadzie XXI wieku, a jej założycielem był Zaurbek Khasiev, pochodzący z Czeczenii.

Jego ojciec, Mairbek Khasiev, założył organizację MMA Absolute Championship Berkut, która szybko stała się jedną z najmocniejszych na terenie Europy Wschodniej. Gale tej organizacji w Polsce pokazywał Polsat Sport. ACB może się też kojarzyć polskim kibicom MMA z tego względu, że w jednej z ich gal wystąpił Mamed Chalidow, czyli legenda KSW.

W grudniu 2018 r. ACB wykupiło organizację World Fight Club Akhmat, której właścicielem był Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii. W ten sposób doszło do fuzji i stworzenia federacji Absolute Championship Akhmat.

Warto dodać, że przedstawicielem organizacji ACA na Europę był Baysangur Edelbiew, czyli ten sam człowiek, który współtworzył organizację High League w Polsce. Od 30 maja 2023 r. Edelbiew jest objęty sankcjami ze strony polskiego MSWiA, przede wszystkim za utrzymywanie kontaktów z Kadyrowem.

Wracając do ACBJJ. Siedziba federacji znajduje się w Moskwie, a gale w ostatnich latach - jak podaje portal tapology.com - odbywały się w Katarze, Hiszpanii, Rosji, Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, a także w Polsce (konkretniej w Warszawie).

Zdecydowanie najwięcej wydarzeń miało miejsce w Rosji - np. w Moskwie, Petersburgu czy Kazaniu. Poza tym ACBJJ organizowało turnieje rangi mistrzostw Rosji, Ameryki Południowej, Eurazji i Europy. W środę odbyła się gala ACBJJ 20 w Moskwie, a w dniach 19-22 grudnia wystartują mistrzostwa świata w brazylijskim jiu-jitsu w Sankt Petersburgu.

Czy możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że ACBJJ to organizacja rosyjska lub czeczeńska? Formalnie - być może nie. W 2019 r. Zaurbek Khasiev sprzedał 49 proc. udziałów w spółce i pozostał większościowym udziałowcem ACBJJ. Teraz Khasiev ma 20 proc. udziałów, a reszta należy do inwestorów z Kataru, Turcji, Kuwejtu, Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

W piątkowy poranek wysłaliśmy wiadomość do organizacji ACBJJ, w której zapytaliśmy m.in. o organizację wydarzeń BJJ w Polsce, aktualną sytuację właścicielską czy kulisy rozpoczęcia współpracy z Kastą. W momencie publikacji tego artykułu nie dostaliśmy odpowiedzi ze strony federacji.

W środowy wieczór, w trakcie gali ACBJJ 20, kontaktowaliśmy się także z Kastą. Prosiliśmy go o komentarz ws. jego udziału w gali w Moskwie. Chcieliśmy też dopytać go o kulisy rozpoczęcia współpracy z tym podmiotem. Kasta przekazał, że nie chce zabierać głosu w tej sprawie i nie zgadza się na upublicznienie naszej rozmowy.

W tym samym momencie odezwaliśmy się też do Wojsława Rysiewskiego, dyrektora sportowego KSW, by zapytać, czy organizacja podejmie jakieś kroki w związku z występem Kasty w Rosji. Rysiewski nie chciał odpowiadać na nasze pytania. Przekazał jedynie, że "Waldek wypowie się w tej sprawie".

I tak faktycznie się stało. W środę o godz. 23:29 Kasta wydał oświadczenie na Facebooku, w którym przeprosił za - jak to sam określił - swoje nierozważne zachowanie.

"Chciałbym wszystkich serdecznie przeprosić za moje nierozważne zachowanie. Współpracę z organizacją ACBJJ rozpocząłem wiele lat temu, natomiast teraz zdaję sobie sprawę, że uczestnictwo w gali odbywającej się dzisiaj w Moskwie było błędem, za który jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje" - napisał Kasta.

"Byłem niemal od zawsze i bardzo chciałbym nadal być częścią Rodziny KSW i mogę mieć jedynie nadzieję, że moja nieprzemyślana decyzja nie przekreśli wspaniałych lat wspólnej drogi, a zaufanie, jakim obdarzyli mnie Maciej i Martin uda mi się odbudować. Jednocześnie z całą mocą podkreślam, że natychmiast po zrozumieniu jak niestosownie postąpiłem, co zostało mi uświadomione przez Macieja Kawulskiego, zdecydowałem o przerwaniu udziału w odbywającym się na żywo wydarzeniu" - dodał konferansjer.

Niewykluczone, że wkrótce głos w tej sprawie zabierze KSW, która poinformuje o statusie współpracy Kasty z organizacją.

Polacy walczyli dla ACBJJ. Jeden z nich był w środę w Moskwie

Warto dodać, że Kasta nie był jedynym Polakiem, który pojawił się na gali ACBJJ 20. W karcie walk był Kamil Wilk, który walczył z Gairbegem Ibragimovem o pas mistrzowski w kategorii do 65 kg. Ostatecznie lepszy okazał się Rosjanin, który wygrał z Polakiem przez poddanie.

Wilk, który posiada czarny pas i jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników BJJ w Polsce, nie był jedynym, który w ostatnich latach startował w zawodach spod szyldu ACBJJ. Na stronie organizacji można zobaczyć, że jest ponad 600 stron z nazwiskami polskich zawodników (pełnoletnich i niepełnoletnich), którzy walczyli w zawodach spod szyldu ACBJJ.