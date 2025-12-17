Schudł 120 kilo i pobił rekord. Tak teraz wygląda

W miniony weekend odbyła się gala UFC on ESPN: Royval vs. Kape w Las Vegas. W karcie walk pojawił się Cezary Oleksiejczuk (17-3), dla którego był to debiut w organizacji UFC. Polak pokonał Brazylijczyka Cesara Almeidę (7-2) po jednogłośnej decyzji sędziów. Okazało się, że w trakcie walki Oleksiejczuk miał mocno uszkodzone kolano. Polak był w głównej karcie walk, natomiast w karcie wstępnej znalazł się Amerykanin Steven Asplund, który pokonał Seana Sharafa przez TKO w drugiej rundzie. Jego historia jest dosyć interesująca.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czuję się jakbym miał 25 lat". Gamrot głodny sukcesów

Ważył 240 kilogramów i zadebiutował w UFC. "Jestem grubasem, który jest gotowy walczyć"

Zanim Asplund pojawił się w organizacji UFC, to ważył około 240 kg. Teraz zmieścił się w limicie wagowym do wagi ciężkiej. Asplund dostał kontrakt w UFC po tym, jak pokonał Anthony'ego Guarascio w 16 sekund na gali Dana White's Contender Series.

Asplund zdawał sobie sprawę ze swojego wyglądu jeszcze przed debiutem w UFC. Gdy zwracał się do White'a, to mówił, że dla kontraktu "ssałby mu stopy". - Dana, jestem po prostu grubasem, który jest gotowy walczyć z każdym. Podpisz ze mną kontrakt, zrobię wszystko. Mogę ssać Twoje palce u stóp - komentował Asplund.

- Jestem szczęśliwy, że mój debiut był taki, to było niesamowite. Mam taką wytrzymałość, że aż was zemdli. I mówię to wszystkim w tej kategorii wagowej. Jestem gotowy, by zabłysnąć - mówił Asplund po wygranej walce. Starcie Asplunda z Sharafem zostało uznane za najlepsze na gali UFC on ESPN: Royval vs. Kape, za co otrzymał 50 tys. dolarów w ramach bonusu.

Asplund pobił kilka rekordów w UFC w wadze ciężkiej - m.in. zadał 170 celnych ciosów, co jest najlepszym wynikiem na dystansie trzech rund. Więcej ciosów w wadze ciężkiej, ale na dystansie pięciu rund, zadał tylko Daniel Cormier (181) w walce ze Stipe Miociciem.

- Jestem wdzięczny, że wszyscy mówią, że to był imponujący występ. Czułem, że dostałem więcej ciosów, niż powinienem. Chcę wykorzystać cały swój potencjał i chcę zobaczyć najlepszą wersję siebie. Wiem, że wyglądam obrzydliwie - dodawał Asplund.

Zobacz też: Oto co chcą zrobić w Białym Domu. "To będzie tragedia"

Z czego wynika, że Asplund ważył ponad 200 kg? Serwis championat.com wyliczył, że Asplund kupował 12 paczek ciastek i 36 puszek napojów gazowanych. Poza tym miał ogromny apetyt i lubił jeść posiłki, które przygotowywała mu mama. W 2017 r. Amerykanin miał też depresję po rozstaniu z dziewczyną. - Nic nie robiłem, nie miałem celu w życiu i zostałem bez celu - tłumaczył.

"Asplund może nie osiągnąć szczytu UFC, ale jest efektownym zawodnikiem i gadułą. Miejcie oko na Stephena" - pisze championat.com.