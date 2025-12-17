Rubikon przekroczony. Były poseł PiS zawalczy w Fame MMA

Fame MMA to federacja freakfightowa, w której coraz częściej oprócz celebrytów walczą również sportowcy. Tak było m.in. we wrześniu tego roku, kiedy naprzeciw siebie stanęli Tomasz Adamek i Roberto Soldić. W oktagonie pojawił się także Michał Materla. Teraz organizacja sięgnęła po osobę z zupełnie innego środowiska. Wybór całkowicie zaskoczył publikę.

Przemysław Czarnecki w Fame MMA. Co za ruch federacji!

W Fame MMA zawalczy... polityk, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnecki. O wszystkim polska federacja poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wiadomo, kiedy dojdzie do debiutu syna Ryszarda Czarneckiego. "Przemysław Czarnecki na FAME 29. Zestawienie dla koneserów Twittera, rywal niebawem. Czekajcie" - czytamy na X.

Informacja wywołała spore poruszenie w sieci. "Tego w moim bingo nie było" - pisał Marcin Najman. Teraz wszyscy zastanawiają się, z kim polityk zmierzy się w oktagonie. Wielu internautów twierdzi, że kandydat powinien być tylko jeden. Mowa o Piotrze Korczarowskim. Dlaczego akurat tej postaci życzyliby sobie fani freakfightów?

Internauci chcą konkretnego zestawienia

Zarówno Czarnecki, jak i Korczarowski byli w przeszłości związani z Marianną Schreiber. Kilka tygodni temu panowie starli się nawet, ale słownie. Padło wiele wulgaryzmów. Internauci chcieliby, by ten konflikt został rozwiązany w klatce. Tym bardziej że Korczarowski ma już za sobą debiut, ale w Prime MMA. Czy dojdzie do tego pojedynku? Póki co, nie wiadomo.

Czarnecki po raz pierwszy pojawi się w oktagonie 24 stycznia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Na gali dojdzie do 12 pojedynków. Jak dotąd oficjalnie ogłoszono tylko jeden z nich - zawalczą Dawid Załęcki i Bartosz Szachta. Poprzednia edycja miała miejsce pod koniec listopada. W walce wieczoru Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak wygrał już w pierwszej rundzie z Bartoszem "Waldusiem Kiepskim" Żukowskim. Zwycięstwa odnieśli też m.in. Paweł Tyburski czy Michał Pasternak.