Ależ bomba na gali KSW. Nokaut roku

Co to był za nokaut! Podczas gali XTB KSW 96, która odbyła się w łódzkiej Atlas Arenie, Adam Brysz w nieprawdopodobnym stylu pokonał Hugo Deuxa. Pojedynek zakończył się przed czasem, w drugiej rundzie. Dla 37-letniego Polaka był to dopiero drugi występ w gali organizowanej przez federację KSW.

