Niewiarygodne, co zrobiła 17-letnia Polka. Rekord ME pobity

Anastazja Kuś od początku mistrzostw Europy do lat 18 w Bańskiej Bystrzycy pokazywała, że jest w bardzo wysokiej dyspozycji. Pewnie przeszła eliminacje oraz półfinał, a w finale potwierdziła wyższość nad przeciwniczkami. Nie dość, że zdobyła złoty medal, to jeszcze ustanowiła rekord życiowy, rekord Polski w kategorii U-18 oraz rekord ME w tej kategorii wiekowej. To świetnie wróży przed jej startem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

