McGregor zmienił zawód. Hit. Jedyna taka okazja

Choć Conor McGregor swoją ostatnią walkę w oktagonie stoczył w 2021 roku, to wciąż jest najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem MMA na świecie. Niewykluczone, że Irlandczyk wróci do startów w 2024 roku. W przerwie od zawodowych pojedynków spóbuje swoich sił w nowych dziedzinach życia. W czwartek 25 stycznia udostępniając na Instagramie post potwierdził, że wkrótce zobaczymy go na dużym ekranie.

