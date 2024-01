Odklepał w sekundę i przebił Fabijańskiego. Wiadomo, czy dostanie kasę. Niebywałe

Natan Marcoń zdecydowanie wyrasta na najbardziej kontrowersyjną postać we freak fightach. Niegdyś byli to doświadczeni Marcin Najman czy Jacek Murański, a teraz większość gal opiera się właśnie na 20-letnim influencerze. Podczas ostatniego wydarzenia Clout MMA wywołał gigantyczną burzę, która wciąż nie została zakończona.

Lexy Chaplin zdradziła, czy Natan Marcoń dostanie wypłatę za walkę z Załęckim. Wszystko jasne

Marcoń wyglądał, jakby był gotowy do walki, ale gdy tylko sędzia dał znać o jej starcie, ten padł na ziemię i odklepał, poddając ją. Tuż po zakończeniu starcia z zamieścił na Twitterze wpis, w którym zdradził, że wyszedł do klatki z "kontuzją". "Gdyby nie ta noga... przepraszam Denisów, że nie zarobili ani złamanego grosza" - przekazał ironicznie. Tym samym przebił samego Fabijańskiego, który w dwóch pojedynkach spędził w oktagonie około 90 sekund.

Mimo gigantycznego zainteresowania, jakie wzbudziły konfrontacje medialne pomiędzy Marconiem a Załęckim, kibice byli mocno rozczarowani, że nie mogli zobaczyć ich starcia w klatce. Czy zatem Natan otrzyma obiecaną wypłatę? - Uważam, że część wynagrodzenia mu się należy. Zrobił nam robotę na konferencjach, ludziom się to podobało. Wiem, że niektórym ludziom nie, ale zrobił szum. Myślę, że dostanie pieniądze - powiedziała współzałożycielka Clout MMA Lexy Chaplin w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim.

I choć do końca nie wiadomo, ile wynosiła pensja Marconia, to jakiś czas temu zdradził w rozmowie na kanale "Szalony Podcast", że za walki z Piotrem Szeligą i właśnie Załęckim zarobiłby tyle, że mógłby kupić trzy mieszkania. Dodał, że inwestuje tylko w takie, które są warte 300 tys. zł, czyli można wywnioskować, że za dwa pojedynki zarobi prawie milion. Pod tym względem nie udało mu się pobić wspomnianego Fabijańskiego, który rzekomo inkasował w Fame MMA 500 tys. zł za walkę.

Po zakończonym "pojedynku" doszło do bardzo dużej awantury w klatce, ponieważ mimo poddania się Marconia zawodnicy Clout MMA chcieli go zaatakować. - Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego, byłam w totalnym szoku. To, co się wydarzyło... Denis chciał go zaatakować, potem Labryga przeskoczył przez siatkę, Denisa ojciec chciał tam wskoczyć, z każdej strony ktoś chciał tam wejść. Ich nienawiść do Natana musi być naprawdę wielka, że ich tak leczy. Jeden miał kontuzję, drugi o kulach chodził, a nagle jak trzeba bić Marconia, to są zdrowi - dodała.

Zdradziła również, co uważa o występie Denisa Załęckiego, który w starciu z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem upadł na matę aż 22 razy. - Ja jestem pod wrażeniem tego, jak Denis Załęcki się zachowuje. Wiedziałam, że on chyba nie ma głowy do tych walk, ale to, co on dzisiaj pokazał, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Pod wrażeniem, ale oczywiście negatywnym - podsumowała.