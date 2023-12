Policzono, ile razy upadał. Kompromitacja Załęckiego na Clout MMA

Ta walka miała być odkupieniem dla Denisa Załęckiego za jego ostatnie kompromitujące porażki. Najpierw rzekomo doznał przecież poważnej kontuzji w starciu z Arturem Szpilką. Następnie został zdyskwalifikowany w pojedynku z Pawłem Tyburskim, a ostatnio poległ w konfrontacji z Danielem Omielańczukiem, kiedy... dosłownie uciekł z klatki. Mimo wszystko byli to dużo mocniejsi rywale, niż Patryk Masiak, dlatego można się było spodziewać, że tym razem, chociaż podejmie rywalizację. Tak się jednak nie stało

Tyle razy Denis Załęcki upadał podczas walki na Clout MMA 3. Niewiarygodne

Pojedynek rozpoczął się bardzo dobrze dla Masiaka, który konsekwentnie trafiał rywala. Ten próbował odpowiadać ekwilibrystycznymi technikami, natomiast po prawie każdej lądował na deskach. Kiedy kolejne ciosy "Wielkiego Bu" sięgały twarzy Załęckiego, ten znów błyskawicznie kładł się na matę. Po zakończeniu pierwszej rundy wyraźnie utykał na nogę, ale mimo to sędzia dopuścił go do drugiej odsłony.

Nie był to jednak dobry wybór, ponieważ praktycznie nic się nie zmieniło. Każdy cios Masiaka równał się z tym, że Załęcki padał bezbronnie na deski. Rozczarowany takim przebiegiem starcia sędzia dał ostrzeżenie 26-latkowi, ale po kolejnym upadku postanowił zakończyć pojedynek. - To jest kpina. To jest wstyd, gościu, patałachu, kłamco - powiedział Masiak podczas wywiadu. Zliczono również łącznie, ile razy Załęcki upadał na deski. "Upadał 22 razy w niecałe cztery minuty" - napisał użytkownik Sebastian na Twitterze.

Tuż po zakończeniu starcia Załęcki stanął przed kamerami i powiedział wprost, co się dokładnie stało w klatce. - Nie ma co pi*****ić, głowa siadła. Nie ma co zganiać na kontuzje. Tak jak mogę Wam powiedzieć, na ulicy jest w stu procentach walki wszystko do końca, wszystko zawsze wygrywam, czy teraz, czy zaraz. Wychodzę do klatki i nie wiem, co się dzieje. Muszę iść chyba do psychologa sportowego naprawić głowę, bo nie wiem, co się dzieje. Presja ludzi myślę, że mnie zjada. To, co uczę się na treningach, na sparingach, nic nie wychodzi - przekazał.

Najbliższa gala Clout MMA 4 odbędzie się już 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Najprawdopodobniej nie zobaczymy na niej Załęckiego, natomiast wiemy, że w walce wieczoru zmierzą się Lexy Chaplin oraz Marta Linkiewicz.