A jednak! Pudzianowski oficjalnie ogłasza. "Na 120 procent"

W grudniu 2009 roku Mariusz Pudzianowski w wieku 32 lat zadebiutował na gali KSW 12 i pokonał błyskawicznie Marcina Najmana. Wtedy pewnie sam nie myślał, że jego kariera w sportach walki będzie kontynuowana jeszcze przez kolejnych 15 lat. W czerwcu minionego roku na wydarzeniu XTB KSW 83 walczył z innym byłym bokserem Arturem Szpilką, z którym przegrał przez nokaut w drugiej rundzie. - Nie pytajcie się mnie, co dalej. To są już moje ostatnie podrygi w zawodowym sporcie. On jest dla młodych, ja mogę im coś podpowiedzieć, doświadczenia trochę mam - mówił Pudzianowski po przegranej ze Szpilką.

Mariusz Pudzianowski zapowiada powrót na 120 proc. "Robię to dla was"

Chociaż Pudzianowski 7 lutego skończy 47 lat, to nie myśli jeszcze zawieszać rękawic na kołku. - Cały czas mam zapał, ale wiem, że nie żyje się wiecznie. W pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie dosyć. [...] Wiem, że przez najbliższe dwa lata będę jeszcze wchodził do klatki. A potem będę myślał, co dalej. Chce mi się tak samo, jak 20 lat temu. Jest ten sam zapał - mówił pod koniec grudnia. Teraz przekazał nowe informacje.

"Trochę tęsknię za MMA, dlatego już w pocie czoła przygotowuję się do kolejnej walki i to na 120%, nie robię tego TYLKO dla siebie, ale również dla Was, abym mógł oddać WAM jeszcze wiele pozytywnych emocji" - przekazał Mariusz Pudzianowski w środowy wieczór w mediach społecznościowych.

A gdzie i kiedy Pudzianowski mógłby pojawić się w oktagonie? Zdaniem Fame MMA News Pudzianowski miałby zawalczyć już na 20. gali tej federacji, która odbędzie się 10 lutego w Krakowie w Tauron Arenie. Obecnie nie wiadomo jednak, kto mógłby być jego rywalem.

Jako zawodnik MMA Mariusz Pudzianowski stoczył w sumie 27 walk - 17 wygrał (12 przed czasem), dziewięć przegrał, a jedna została uznana za nieodbytą. 26 z 27 walk stoczył na galach organizowanych na KSW. Mierzył się podczas nich z takimi zawodnikami jak Łukasz Jurkowski, Michał Materla czy Mamed Chalidow.