Ogromna tragedia. Nie żyje reprezentant Polski Oliwer Domińczak. Miał 19 lat

Nie żyje Oliwer Domińczak, utalentowany zawodnik sztuk walki i reprezentant Polski. Zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło we wtorek 19 grudnia. Nie udało się go uratować mimo interwencji służb. Śmierć 19-latka potwierdził Polski Związek Muaythai. "Pamięć o nim na zawsze pozostanie z nami" - napisano w mediach społecznościowych. W związku z tą sprawą zatrzymana została jedna osoba, której grożą poważne konsekwencje.

3 zdjęcie z https://www.facebook.com/photo?fbid=756300609874918&set=a.627053482799632 / Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl