Malczyński padł na matę i zaczął wrzeszczeć. "Ała!". Borek zachwycony

To jeszcze była tzw. karta przedwstępna, walka dostępna dla wszystkich na YouTube. Pierwotnie Aleksandr "Sasha" Muzheiko - uczestnik 6. edycji Top Model - miał zmierzyć się z Krystianem "Krychą" Wilczakiem. Ale ze względu na kontuzję tego drugiego federacja Fame MMA w ostatniej chwili musiała szukać zastępstwa. Był nim Dawid Malczyński, a więc były mistrz federacji, który po roku przerwy wrócił do oktagonu.

- Coś mi się wydaje, że ten pojedynek może skraść show - zapowiadał komentator. Może show nie skradł, ale to była dobra walka. Przede wszystkim w wykonaniu Muzheiko, który od pierwszych sekund wywierał presję na Malczyńskim. I szybko sprowadził walkę do parteru.

- Ała - krzyczał Malczyński, kiedy dostawał w parterze koleje ciosy na korpus, a później także na głowę. Pierwszą rundę przetrwał, ale druga wyglądała podobnie. "Sasha" szybko obalił rywala i zasypał go gradem ciosów. Malczyński w pewnym momencie przestał się bronić, wtedy wkroczył sędzia, który przerwał walkę. - Wyglądało to imponująco. Widać, że "Sasha" ma w sobie takie "oko tygrysa". Zresztą widziałem go już dzień przed walką, gdzie też był mocno nabuzowany, co pokazał też w oktagonie - podsumował zwycięstwo "Sashy" będący w studiu Mateusz Borek.

Borek pojawił się na piątkowej gali Fame MMA we Wrocławiu, by przede wszystkim trzymać kciuki za swojego przyjaciela Piotra Świerczewskiego, który zmierzy się z Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem.

Fame MMA wystartowała z nowym projektem

Friday Arena to nowy projekt federacji Fame MMA. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowy tutaj jest dzień, czyli piątek. To właśnie wtedy mają odbywać się wydarzenia. W mniejszych miastach, a nie tylko w Gdańsku, Łodzi, Krakowie czy Gliwicach, gdzie znajdują się największe hale w Polsce i gdzie od kilku lat na przemian regularnie odbywały się gale Fame MMA. Teraz też mają się odbywać, bo Friday Arena ma być tylko uzupełnieniem dużych gal. Zaczyna się od Wrocławia i Hali Stulecia. Następny w kolejce jest Szczecin - 29 września.

