- Tylko proszę cię: nie ucieknij i zawalcz ze mną - śmiał się kilka dni przed walką Piotr Świerczewski. Były reprezentant Polski ma już za sobą debiut we freak fightach. Ale w piątek po raz pierwszy zawalczył dla organizacji Fame MMA. I to na początek z ikoną freak fightów, jedną z głównych twarzy federacji, czyli Dariuszem Kaźmierczukiem, bardziej znanym jako "Daro Lew".

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po gali FAME MMA! "Boxdel" odpowiada: Ferrari się przeliczył

Borek patrzył z uznaniem. Ale to była prawdziwa wojna. 22 centymetry różnicy

Świerczewski od razu ruszył do przodu. Zaczął - jak na byłego piłkarza przystało - od niskiego kopnięcia. "Daro Lew" też próbował tej samej techniki, ale nie był tak skuteczny. W przeciwieństwie do Świerczewskiego, który tak okopał nogi rywala, że ten nie wyszedł do drugiej rundy. Lekarz podjął decyzję, by przerwać walkę.

- Dziękuję mojemu rodzeństwu, przyjaciołom, wszystkim moim kibicom, którzy tutaj się pojawili. Bardzo liczyłem na to, że wygram. Co prawda dość krótko, ale bardzo ciężko trenowałem do tej walki. A że kopałem? No, byłem kiedyś piłkarzem, więc korzystałem z broni, którą dobrze znam - powiedział po walce Świerczewski.

W hali oklaskiwali go też inni byli lub nadal obecni piłkarze - m.in. Jakub Wawrzyniak, Sebastian Mila czy Jakub Kosecki. Ale też Mateusz Borek, który po walce nawet pojawił się w oktagonie, by osobiście pogratulować Świerczewskiemu.

Fame MMA wystartowała z nowym projektem

Friday Arena to nowy projekt federacji Fame MMA. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowy tutaj jest dzień, czyli piątek. To właśnie wtedy mają odbywać się wydarzenia. W mniejszych miastach, a nie tylko w Gdańsku, Łodzi, Krakowie czy Gliwicach, gdzie znajdują się największe hale w Polsce i gdzie od kilku lat na przemian regularnie odbywały się gale Fame MMA. Teraz też mają się odbywać, bo Friday Arena ma być tylko uzupełnieniem dużych gal. Zaczyna się od Wrocławia i Hali Stulecia. Następny w kolejce jest Szczecin - 29 września.

Takiej walki na Fame MMA jeszcze nie było. Sędzia po minucie miał dość

Fame MMA. Karta walk Fame Friday Arena 1: