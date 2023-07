- Oj, zdziwisz się, zdziwisz - mówił Filip "Filipek" Marcinek do Marcina Dubiela podczas czwartkowego ważenia. - Będziemy się napier... Myślę, że to ty się zdziwisz - odpowiadał mu Dubiel, który był zdecydowanym faworytem bukmacherów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda świat freaków od środka? "Niektórzy udają, niektórzy są idiotami"

Wjechała z buta. Dosłownie. Komentatorzy Fame MMA w szoku: Ja nie wiem

Lewy, prawy i powtórka. To był pomysł Dubiela na walkę, choć zdarzało mu się - z czego jest znany - zadawać też obszerne cepy. "Filipek" starał się na to odpowiadać, z akcentem na "starał się". W pierwszej rundzie co prawda rozbił Dubielowi nos, ale tylko go tym rozwścieczył, bo po chwili to "Filipek" dwukrotnie był liczony.

- "Filipek" już tu tylko walczy o przetrwanie - przekonywali komentatorzy w trzeciej rundzie. Walka, choć była w formule K-1, zdominowana była głównie przez ciosy. Przede wszystkim Dubiela, którego z trybun dopingowała jego mama i dziewczyna - influencerka Natalia Karczmarczyk, bardziej znana jako "Natsu".

- Nie jestem do końca zadowolony ze swojej postawy, bo nie wszystko poszło tak, jak chciałem - powiedział po walce Dubiel, który w piątek wygrał czwartą walkę z rzędu. Pogratulował też "Filipkowi". - To jest fajny gość, bardzo go lubię - dodał i przyznał, że chciałby teraz dać rewanż Jarosławowi "Pashy" Jarząbkowskiemu, którego w efektowny sposób znokautował na marcowej gali High League.

Lekarz przerwał walkę Świerczewskiego. Gwiazdy kadry na trybunach

Fame MMA. Wyniki walk na Fame Friday Arena 1: