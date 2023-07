Sceny na koniec gali Fame MMA. Alberto wściekły rzucał wyzwiskami na prawo i lewo

- Ten pojedynek jest gwarancją fajerwerków - zapowiadali komentatorzy walkę wieczoru, gdzie w piątek zmierzyli się debiutant w Fame MMA Alberto Simao i Jakub "Kubańczyk" Flas, czyli były mistrz federacji, który wrócił do oktagonu po bardzo długiej przerwie.

Tu uprzejmości nie było już przed walką. "Kubańczyk" i Alberto w oktagonie nie podali sobie ręki. - Gdyby wzrok mógł zabijać... - podkręcali atmosferę komentatorzy. Choć tak naprawdę nie było co podkręcać, bo obaj od razu ruszyli do przodu. Blisko 20 centymetrów wyższy Alberto próbował walczyć w dystansie - szukał wysokich kopnięć, kolan, lewych prostych. Szybko rozbił głowę "Kubańczyka, który z kolei chciał skracać dystans i szukał niskich kopnięć.

Tak było w pierwszej rundzie, ale też w drugiej. - Widać, że "Kubańczyk" wierzy w te niskie kopnięcia. Konsekwentnie to jest jego broń - zwracali uwagę komentatorzy. Ale kopał też Alberto. Niekoniecznie czysto. Jak w połowie drugiej rundy, kiedy trafił w krocze "Kubańczyka", który miał wtedy pięć minut, by dojść do siebie, ale z tego nie skorzystał.

A później była trzecia runda, kiedy Alberto znowu - nie podejrzewamy go o celowość - wykonał nieczyste kopnięcie. - Ile razy? No ile? - pytał "Kubańczyk" sędziego, a ten powtarzał mu, że ma czas, by spokojnie dojść do siebie, ale "Kubańczyk" znowu nie skorzystał z regulaminowych pięciu minut przerwy.

Walka wieczoru potrwała na pełnym dystansie. Niejednogłośnie wygrał ją "Kubańczyk", choć Alberto wyraźnie nie mógł pogodzić się z tym werdyktem. - Alberto, choć tutaj gościu. Wiem, że między nami było wiele złych emocji, ale zróbcie dla niego hałas, bo to była dla mnie naprawdę ciężka przeprawa - powiedział po walce "Kubańczyk".

- Przyjmuję tę porażkę, ale nie zgadzam się z tym wynikiem. "Kubańczyk" zresztą chyba też, bo sam po walce podnosił moją rękę - powiedział Alberto. - Podnosiłem, bo pojedynek był bardzo równy. To sędziowie są od sędziowania - odparł "Kubańczyk". A po nim już mówił tylko Alberto, choć w zasadzie to krzyczał: - Wkurw... mnie ta decyzja, bo tak się nie robi. Jestem tu pierwszy raz k.... Przyjmuję porażkę, ale nie werdykt. Ja tę walkę wygrałem i ch... mnie to obchodzi.

Fame MMA. Wyniki Fame Friday Arena 1: