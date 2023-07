Sceny przed FAME MMA. Piotr Świerczewski w roli głównej. "Wstawaj" [WIDEO]

Piotr Świerczewski po zakończeniu kariery piłkarskiej próbuje sił we freak fightach. Zadebiutował w tej formule w grudniu 2019 r. na gali Free Fight Federation 2, gdzie jednogłośnie pokonał na punkty Grzegorza "Grega Collinsa" Chmielewskiego. Teraz szykuje się do udziału we Fame Friday Arena, jego przeciwnikiem będzie Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk.

"Daro Lew" i Piotr Świerczewski spięli się na ceremonii ważenia. "Jesteś taki leciutki"

Przy okazji poprzednich wydarzeń promujących galę rywal nie raz próbował sprowokować Świerczewskiego, choćby sypiąc mu na głowę zioła. Ten zachowywał spokój i nie odpowiadał na zaczepki. Do kolejnego starcia doszło w czwartek 20 lipca podczas ceremonii ważenia.

Zawodnicy stanęli twarzą w twarz, po czym "Daro Lew" podniósł byłego piłkarza. - Jesteś leciutki - rzucił ironicznie. Następnie sam został podniesiony i korzystając z okazji, założył rywalowi duszenie. Tym nieco go rozdrażnił, ale gdy został sprowadzony na ziemię, sytuacja się uspokoiła. - Wstawaj. Nie wygłupiaj się, Darek. Jesteś taki leciutki - powiedział z uśmiechem Świerczewski. Po chwili znów stanęli twarzą w twarz. Całą sytuację można zobaczyć na poniższym wideo (od 2:03:00).

Kiedy i o której Fame Friday Arena? Gdzie oglądać? Kto będzie walczył?

Gala Fame Friday Arena rozpocznie się w piątek 21 lipca o godzinie 19:30. W walce wieczoru zmierzą się Alberto "Alberto" Simao oraz Jakub "Kubańczyk" Flas. Co-main eventami są natomiast pojedynki Marcina Dubiela z Filipem "Filipkiem" Marcinkiem oraz Jose "Josefa Bratana" Bratana z Jakubem Nowaczkiewiczem. Całą galę będzie można oglądać na stronie famemma.tv, a niektóre starcia na kanale Fame MMA na Youtubie.