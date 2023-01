KSW. Uciszył polskich kibiców tym, co zrobił. Brutalnie znokautowany [WIDEO]

Łukasz Sudolski (10-2) był agresywny od pierwszego gongu. Starał się często kopać rywala, ale gdy Kleber Silva (21-11) złapał rywala, doprowadził do klinczu, gdzie obijał Polaka. Gdy klinczy się rozerwał, to Brazylijczyk popisywał się ładnym unikami i jeszcze piękniejszymi kombinacjami, którymi nękał Sudolskiego. Polak kilkukrotnie padał na matę. Gdy ostatni raz padł, to Silva nie chciał go dobijać, ale sędzia nie zamierzał przerwać walki, więc Kleber dobił rywala.

REKLAMA

Zobacz wideo Łzy wzruszenia nowego mistrza KSW. Wikłacz pokonał Przybysza

Pudzianowski - Szpilka. Kibice szykują się na ciężkie grzmoty! Kto wygra starcie gigantów?

A co się działo wcześniej?

Galę KSW XTB 78 rozpoczęło starcie w kategorii średniej, a więc do 84 kg. Borys Dzikowski (3-0) pewnie pokonał Andre Langena (1-1) jednogłośną decyzją sędziów (2 x 30-27, 30-26). W następnym starciu - zakontraktowanym w limicie wagi lekkiej (70 kg) - Oskar Szczepaniak (4-1) pokonał Raimondasa Krilaviciusa (6-3-1). Drugi Polak także wygrał jednogłośną decyzją (2 x 30-27, 29-28).

Ale prawdziwy popis w klatce widzieliśmy w trzecim starciu. Łukasz Rajewski (12-8), brat Sebastiana, zaprezentował się z kapitalnej strony, zwłaszcza w stójce. To w tej płaszczyźnie kompletnie zdominował Sahila Siraja (7-2).

Z kolei Rafał Kijańczuk (11-5) pokonał Marca Doussisa (8-1) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Wyniki KSW 78: