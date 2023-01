Piotr Świerczewski zapowiada powrót do MMA. Wskazał też potencjalnego rywala

Piotr Świerczewski to 70-krotny reprezentant Polski. Grał we Francji, Anglii i Japonii. Karierę piłkarską zakończył w 2010 roku. Próbował swoich sił także w trenerce. Ostatnio (od maja do czerwca 2021 roku) prowadził Znicz Pruszków, ale w ostatnich latach satysfakcje dały mu również treningi MMA. W grudniu 2019 roku zmierzył się na freakowej gali FFF z Gregiem Collinsem, specjalistą od tuningowania samochodów.

REKLAMA

Zobacz wideo O lepszym starcie Świątek nie mogła marzyć! [SPORT.PL LIVE]

Putin odznaczył Hayka Gasparyana za udział w napaści na Ukrainę

- Lubię wyzwania sportowe i adrenalinę. Dla mnie to lepsze niż siedzenie w kasynie. Mam wielu kumpli, którzy się pogubili w kasynach. Ja też jestem chory, ale na sport. To mój narkotyk - mówił przed walką Świerczewski.

Świerczewski na boisku potrafił się zagotować, ale w klatce imponował spokojem od pierwszego gongu. O ile w pierwszej rundzie "Świrek" zdecydowanie przeważał, o tyle w drugim starciu lepsze wrażenie zrobił Collins, który miał dominującą pozycję w klinczu. W trzeciej rundzie były reprezentant Polski obijał wykroczną nogę rywala mocnymi niskimi kopnięciami. I co jakiś czas szukał uderzeń cepami na głowę Collinsa. Po trzech rundach sędziowie - zasłużenie - ogłosili zwycięstwo Świerczewskiego.

- A co mnie czeka w przyszłości? Może rewanż z Collinsem - powiedział Świerczewski po walce. Od tamtej pory minęły trzy lata, a byłego piłkarza m.in. Marsylii czy Birmingham nie oglądaliśmy już w klatce. Ale wygląda na to, że "Świrek" wrócił.

Pudzianowski idzie na całość. Hit w KSW. "Mariusz jest wielkim wyzwaniem"

Świerczewski zawalczy z Najmanem?

Na razie były reprezentant Polski wrócił do treningów. "Świrek" ćwiczy pod okiem Mirka Oknińskiego na warszawskim Wilanowie.

- To młody talent MMA. Wygrał już jedną walkę. Teraz szykuje się do drugiej. Zawalczy z wygranym starcia Jacek Murański v.s Marcin Najman - powiedział Okniński.

- Trener mnie przygotuje do każdego. Nikogo się nie boję. Mogę walczyć z jednym i drugim. Obaj są wielkimi wojownikami. Mają tak dużo wygranych walk, że trzeba się ich obawiać, więc się ich obawiam, a nawet boję. Ale jakby chcieli ze mną zawalczyć, z prawie 50-letnim byłym piłkarzem, to proszę bardzo. Myślę, że obydwu dałbym radę - dodał z uśmiechem Świerczewski.

Murański to 54-letni uczestnik gal freakowych, który stoczył trzy walki i wszystkie przegrał. Najman ma większe doświadczenie, bo walczył w boksie oraz w MMA, ale nigdy nie był cenionym zawodnikiem, a z reguły się po prostu ośmieszał. Tak jak w swoim ostatnim starciu, gdy w kilkanaście sekund ubił go na gali Wotore 52-letni Paweł Jóźwiak, który debiutował w sportach walki.

Najman zmierzy się z Murańskim na gali High League 6 w marcu.

Kiedyś spytaliśmy Świerczewskiego o potencjalne starcie z Najmanem, z którym często sobie dokuczali w różnych wywiadach.

- To ludzie na siłę chcą zrobić aferę. Ja go nie znam, nigdy go nie obraziłem. Mogę tylko powiedzieć, że Najman przegrywa większość pojedynków. Więcej krzyczy, niż się bije, ale to jego sprawa. Czasem są takie pieski, co głośno szczekają, ale nie ugryzą. Może on ma taki sposób na życie, ale to jego wybór. Wiem, że dzisiaj nie mam już szans z zawodowcami. A z Marcinem? Nie wiem, może kiedyś dojdzie do takiej walki - mówił nam w grudniu 2019 roku.