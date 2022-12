"Diablo" Włodarczyk mówi wprost o przejściu do MMA. "Nie jestem ufoludkiem"

Słyszysz Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (61 wygranych, 4 remisy, 1 remis), myślisz kłopoty. Przez wiele lat media jednnocześnie informowały o sportowych sukcesach pięściarza, jak i o jego zakrętach w życiu prywatnym. Niestety, w ostatnich latach wajcha przeszła w stronę problemów osobistych. Na początku 2021 roku Włodarczyk po raz pierwszy trafił do zakładu karnego. Spędził w nim ponad trzy miesiące. Po wyjściu na wolność stoczył dwie walki, obie wygrał. Miał ambitne plany, bo chciał walczyć o pas mistrza Europy, ale 1 lutego 2022 roku Włodarczyk znowu trafił do więzienia, bo złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. "Diablo" jest już jednak na wolności i nawet w październiku stoczył walkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Suzuki Boxing Night w Toruniu. Runowski powalił Szulewskiego

Nie żyje Stephan Bonnar. Nagła śmierć legendy UFC, członka Hall of Fame

Były mistrz świata wagi junior ciężkiej federacji IBF i WBC na gali w Zakopanem znokautował Cesara Hernana Reynoso (17-18-4). Ale nie był to rywal z górnej półki. 41-letni Polak jest jednak na fali ośmiu zwycięstw z rzędu, więc promotor Andrzej Wasilewski może spróbować mu załatwić dużą walkę, choć nie ma wątpliwości, że w starciu z czołówką "Diablo" nie byłby faworytem.

I właśnie dlatego pojawiło się dużo plotek odnośnie do jego przejścia do MMA. Albo do freakowej federacji, albo do KSW, gdzie mógłby w końcu zawalczyć z Arturem Szpilką, z którym od lat jest skonfliktowany. Ale wygląda na to, że Włodarczyk nie jest zainteresowany debiutem w klatce.

Włodarczyk: Nie jestem ufoludkiem

- Otrzymałem propozycje z wielu federacji, tych dużych i tych małych, ale nie biorę ich na poważnie, bo jestem pięściarzem. Do końca moich dni będę pięściarzem, a nie ufoludkiem. Proponowali małe pieniądze, więc tym bardziej tego nie rozważałem. Była propozycja, sam wiesz z kim [chodzi o Szpilkę – red.], ale powiedziałem jasno, że jeśli najpierw zaboksujemy, to potem możemy wejść do klatki. Widzę jednak, że nie ma chęci. Jak ktoś chce ze mną walczyć w MMA, to najpierw zapraszam do boksu. Jak będą chcieli rewanżu, to ponegocjujemy - tłumaczył "Diablo" na łamach sport.tvp.pl.

Włodarczyk dodał, że chętnie zaboksowałby o pas Unii Europejskiej, który nie ma właściciela.