Burza po KSW. Bohater walki wieczoru kpi z werdyktu. "Tylko jedno rozwiązanie"

Pierwotnie w walce wieczoru gali w Nowym Sączu mieli się bić Ibragim Czużygajew z Ivanem Erslanem. Jednak Rosjanin nie dostał pozwolenia na wjazd do Polski, więc pojedynek został odwołany. Zyskał na tym 24-letni Robert Ruchała, który zawalczył z osiem lat starszym Damianem Stasiakiem.

- Nigdy bym się nie spodziewał, że to nadejdzie tak szybko. Moim pierwszym marzeniem było w ogóle zawalczenie w KSW, a teraz chcę zdobyć pas. Walka wieczoru we własnym mieście? Coś pięknego! - mówił w programie "Sport.pl Fight" Ruchała.

W Nowym Sączu Ruchała mógł liczyć na ogromny doping. A jak było w klatce?

Walka była toczona w szalonym tempie. Gdy wydawało się, że prowadzi Stasiak, to nagle inicjatywę przejmował Ruchała. I tak w kółko. Walczyli w stójce, przy siatce, ale i w parterze. W trzeciej rundzie oglądaliśmy już otwarte wymiany, z których częściej zwycięski wychodził Ruchała. I to on ostatecznie wygrał na punkty. Sędziowie nie byli jednogłośni, wskazując na Ruchałę w stosunku 2 x 29-28, 28-29.

Walka była bliska, jak potocznie mówi się w środowisku MMA o wyrównanych starciach, ale nie ma mowy o skandalu. Inaczej uważa Stasiak.

"Jeszcze jakby naprawdę wygrał" - taki komentarz napisał Stasiak na oficjalnym profilu KSW, w którym było zdjęcie Ruchały.

I dodał: - Jest tylko jedno rozwiązanie. Natychmiastowy rewanż!

Pozostałe kontrowersje na gali KSW 75

Daniel Omielańczuk (26-13-1) pokonał na punkty Michala Martinka (10-4). Sędziowie niespodziewanie wskazali niejednogłośnie na Polaka w stosunku 2 x 29-28, 27-30. Dzieki czemu zawodnik warszawskiego WCA Fight Club przerwał serię trzech porażek z rzędu.

- Uwielbiam Daniela, bardzo go szanuje jako człowieka i zawsze jestem po jego stronie. Sercem byłem po jego stronie, chciałem żeby wygrał, ale to co się stało gra na jego niekorzyść, też naszej i tego sportu. Takie werdykty nie powinny przechodzić. Po raz pierwszy w życiu będę namawiał sztab, żeby napisał protest - po gali KSW irytował się Maciej Kawulski, współwłaściciel polskiej federacji.

KSW 75. Wyniki gali w Nowym Sączu