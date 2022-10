Wielka walka dwóch mistrzów KSW odwołana. "Wdała się bakteria"

Oczywiście, dla większości kibiców MMA największym wydarzeniem w tym roku będzie grudniowe starcie Mameda Chalidowa z Mariuszem Pudzianowskim. Ale miesiąc wcześniej miało dojść do długo wyczekiwanej potyczki pomiędzy mistrzem wagi lekkiej a czempionem dywizji piórkowej. Podczas listopadowej gali Salahdin Parnasse nie zmierzy się jednak z Marianem Ziółkowskim, który odniósł kontuzję, o czym dowiedzieliśmy się tuż przed rozpoczęciem gali KSW 75 w Nowym Sączu.

- Zaproponowaliśmy tę walkę wszystkim czołowym zawodnikom wagi lekkiej, ale ofertę przyjął jedynie Sebastian Rajewski. Oczywiście, różni zawodnicy odmawiali z różnych przyczyn - oświadczył Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW.

I dodał: - Marian nabawił się kontuzji kolana, a na domiar złego wdarło się zakażenie bakateryjne. Doktor zalecił mu odpoczynek do końca roku. Myślę, że Ziółkowski spotka się z wygranym listopadowej walki gdzieś na przełomie marca i kwietnia.

Rajewski żądny sportowej zemsty

Gdy KSW ogłosiło walkę wieczoru gali KSW 71, większość kibiców i ekspertów była zgodna, że to tzw. mismatch. Tak w MMA określa się walki, gdzie jest zdecydowany faworyt. I tym zdecydowanym faworytem był oczywiście broniący pasa Marian Ziółkowski. Jednak Sebastian Rajewski nadspodziewanie dobrze zaczął walkę. Mistrz wagi lekkiej przebudził się dopiero w trzeciej rundzie i już do końca pojedynku przeważał, choć starcie i tak było dość wyrównane.

"Golden Boy" wygrał jednogłośną decyzją sędziów (48-47, 48-47, 49-46). Dwa dni po walce Rajewski odniósł się do walki i wbił szpilkę Ziółkowskiemu.

"To była wielka walka. Byłem smutny po walce, przez chwilę poczułem, że zawiodłem, nie udzieliłem też żadnego wywiadu, bo czułem się źle. Potem uświadomiłem sobie, że jeśli zostawiasz serce w walce, to werdykt nie ma żadnego znaczenia. Oraz że w tym sporcie trzeba być też aktorem, żeby wygrywać, samymi umiejętnościami, punktami, włożonym sercem do walki czy zaliczonym na rywalu knockdownem nie wygrasz, żeby wygrywać na scenie, musisz być aktorem, dlatego gratulacje dla Mariana, za świetny występ aktorski. Przekonałeś sędziów, szczególne wrażenie zrobiłeś na tym '49-46'" - napisał na Instagramie Rajewski.

Trudno zgadywać, o co konkretnie chodziło Rajewskiemu z zarzutami o aktorstwo. Być może zawodnik z Poznania miał na myśli zachowanie Ziółkowskiego, gdy ten - tuż po ostatnim gongu - wzniósł triumfalnie rękę w górę, sugerując, że to on był lepszy. Choć walka była bliska, to nie można jednak mówić o kontrowersyjnym werdykcie.

Teraz Rajewski ma szansę udowodnić, że należy do czołowych zawodników KSW. Ale nie ukrywajmy: to Francuz będzie zdecydowanym faworytem. Jego porażka byłaby sensacja.