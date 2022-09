"Pudzian" uderza w swoich hejterów. "Pamiętajcie to zdanie!"

Mariusz Pudzianowski to prawdziwy fenomen sportów walki. Pomimo 45 lat były strongman prezentuje wybitną formę i nieprzeciętne umiejętności w klatce. Ostatnich pięć pojedynków "Pudziana" kończyło się jego zwycięstwem. Szczególnie imponującym osiągnięciem było znokautowanie Michała Materli, czyli niepodważalnej legendy KSW.

Pudzianowski odpowiada na krytykę. "Ci, którzy robią mniej"

Obecnie Pudzianowski plasuje się na 3. miejscu w rankingu kategorii ciężkiej. Następnym przeciwnikiem Polaka najprawdopodobniej będzie Philip De Fries, który już kilkukrotnie wyzywał "Pudziana" do walki.

I chociaż od lat Pudzianowski notuje sukcesy pod różnymi względami, to i tak często mierzy się z krytyką. Właśnie ten temat poruszył w ostatnim nagraniu, które opublikował w swoich mediach społecznościowych. To jedna z ulubionych form jego komunikacji z fanami.

"Kiedy byłem krytykowany, nigdy nie skrytykowały mnie osoby te, które robiły więcej ode mnie! Skrytykują was zawsze ci, którzy robią mniej od was albo nie robią nic" - powiedział Mariusz Pudzianowski. "Pamiętajcie to zdanie! Krytykują ci, którzy robią mniej od was, albo nie robią nic! Pozdrawiam, Pudzian" - dodał jeszcze, apelując do swoich odbiorców.

Kibice zgodzili się z przesłaniem zawodnika. "Mądre słowa panie Mariuszu. Jest pan moim mentorem", "Ciężko się z tobą Mariuszu nie zgodzić", "Sztos", czy "Krytykują te osoby które nie zrobiły nic żeby być w takim poziomie jak mistrzowie... odwaga, zawzięcie i cel to jest mistrzostwo".