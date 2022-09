Epicka akcja na gali UFC. Udawał zamroczonego. "Absolutne szaleństwo" [WIDEO]

To była piękna walka, pełna ostrych wymian. Ostatecznie Ciryl Gane znokautował Tai Tuivasa pod koniec trzeciej rundy. Chwilę wcześniej doszło do niecodziennej sytuacji w klatce.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka nie lekceważy Załęckiego. „Denis jest nieokiełznany. To dla niego życiowa szansa"

Artur Szpilka o freakach: Wyrosłem z tego. Momentami mnie to nawet żenuje

Niebywała akcja na gali UFC

Gane trafił rywala wysokim kopnięciem. Wyglądało to tak, jakby Tuivasa miał zaraz paść na deski. Okazało się jednak, że to miało tak wyglądać. To była tylko zmyłka, bo gdy Gane się zbliżył do przeciwnika, to Australijczyk znienacka wyprowadził dwie bomby, jednak Gane czujnie się schylił.

"Niebywała akcja. Absolutne szaleństwo" - ekscytował się na Twitterze Bartłomiej Stachura z portalu lowking.pl.

Po walce Gane zaapelował o walkę o pas wagi ciężkiej UFC. Pas, który jest w posiadaniu Francisa Ngannou, a więc jedynego zawodnika, który z nim wygrał.

Wymarzony debiut Abusa

Abus Magomedov miał zostać gwiazdą KSW, ale dziś błyszczy w UFC. W debiucie w ciągu 19 sekund znokautował Dustina Stoltzfusa. - Zmiażdżyłbym Adesanyę w zapasach. Musisz być mądrym, by go rozwalić. Każdy z czołowej 15 rankingu byłby dla mnie interesujący w tej chwili - mówił Abus po walce. Był także polski akcent na paryskiej gali. Michał Figlak przegrał przez jednogłośną decyzję sędziów z Faresem Ziamem.

Szpilka wyjaśnia, skąd wziął się wąs. "Jestem Artur Gustavo Gavilia Szpilka"

UFC w Paryżu. Wyniki: