Prime Show MMA 3. Znamy kartę walk. Walka wieczoru dla pań

Według zapowiedzi w mediach społecznościowych gala Prime Show MMA 3: Street Fighter odbędzie się 1 października 2022 roku. Władze federacji freakfightowej przedstawiły pełną kartę walk. Znana jest też walka wieczoru, którą zarezerwowano dla pań. W co-main evencie zmierzy się zaś "Kamerzysta", którego rywalem będzie były redaktor Telewizji Polskiej, Ziemowit Piast Kossakowski.

Prime Show MMA odsłania karty. Sensacyjny powrót "Kamerzysty"

Powrót "Kamerzysty" to jedna z najbardziej kontrowersyjnych informacji przekazanych przez Prime Show MMA. Celebryt spędził bowiem pół roku w areszcie w czasie, gdy sąd rozpatrywał sprawę o znęcanie się nad osobą niepełnosprawną. "Kamerzysta" to jedna z trzech osób, której postawiono oskarżenie. Według doniesień całej trójce grozi do 8 lat więzienia. Sprawa zostanie rozpatrzona od początku.

- Proces był już na bardzo zaawansowanym etapie natomiast zgodnie z przepisami prawa, jeżeli chodzi o postępowanie karne, jeśli dochodzi do zmiany składu orzekającego, proces rozpoczyna się od początku, czyli od czytania aktu oskarżenia i całe postępowanie dowodowe będzie musiało być ponownie przeprowadzone - mówił wtedy Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie w rozmowie z Radio Szczecin.

W sumie władze Prime Show MMA przygotowały dla kibiców 10 walk. Poniżej przedstawiamy pełną kartę walk:

Martyna "Pysia" Zbirańska vs. Paulina Hornik

"Kamerzysta" vs. Ziemowit Piast Kossakowski

Mateusz "Tarzan" Leśniak vs. Kacper "Kajmano" Kabara

Dominika Rybak vs. Dagmara Szewczyk

Sebastian "Ztrolowany" Nowak vs. Maciej Rataj

Michał "Bagieta" Gorzelanczyk vs. Patryk "Robalini" Śliwa

Piotr Pająk vs. Daniel Rutkowski

Wiola Kotelecka vs. Magdalena "Maluba" Lubacz

Mikołaj "VanDal" Rdzanek vs. Tomasz Olejnik

Adrian Cios vs. Michał Cichy

