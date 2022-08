Mike Tyson wydał 500 mln dolarów i zbankrutował. "Brutalne zderzenie z rzeczywistością"

Mike Tyson jest jednym z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej w historii. Stoczył 58 walk na zawodowym ringu - 50 z nich zakończyło się jego triumfem. Amerykanin wdrapał się na szczyt światowego boksu, zostając najmłodszym w historii mistrzem wagi ciężkiej (w chwili zdobycia pierwszego tytułu miał 20 lat, 4 miesiące i 22 dni). Jednak w równie efektowny sposób spadł na samo dno.

REKLAMA

Zobacz wideo "Na chwilę zawieszam rękawice na kołku. Nie będzie przeskakiwania z MMA do boksu"

Mike Tyson ujawnia, w jaki sposób roztrwonił majątek. Amerykanin zapowiada także, że nie zostawi pieniędzy dzieciom

Szacowano, że przez prawie dwie dekady w ringu Tyson zarobił około 500 milionów dolarów. Tylko że majątek całkowicie roztrwonił i w 2003 roku ogłosił bankructwo. Po latach Amerykanin opowiedział, w jaki sposób wydał tę fortunę.

W podcaście "The Pivot" 56-latek przyznał, że większość pieniędzy przeznaczył na kobiety. Były pięściarz kupował im drogie samochody, biżuterię i inne przedmioty w zamian za wspólny weekend. Natomiast pozostałe pieniądze wydał na alkohol i narkotyki, a więc używki, od których przez wiele lat był uzależniony.

Maja Staśko poznała rywalkę na HIGH League 4

- Mój ostatni milion dolarów przeznaczyłem na odwyk. Z 500 milionów dolarów nic mi nie zostało. Trwoniłem majątek przez około 15 - 16 lat. Myślałem, że mam naprawdę dużo pieniędzy i nie muszę martwić się o swoją przyszłość. Ale brutalnie zderzyłem się z rzeczywistością - przyznał Tyson.

56-latek ujawnił, że po latach udało mu się odzyskać niewielką część majątku. Jednak były pięściarz nie zamierza przekazywać go swoim dzieciom - oficjalnie ma ośmiu potomków. - Te pieniądze w niczym by im nie pomogły, a nawet zaszkodziły. Gdybym przekazał im taką sumę pieniędzy, wówczas nie nauczyłyby się samodzielności, nie potrafiłyby także pokonywać przeciwności losu. Ważne, aby doceniły wartość pieniądza, a zrobią to, gdy ciężko na niego zapracują - podkreślił.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Polka walczy o kontrakt w UFC. Ostro na ceremonii ważenia, wkroczyła ochrona [WIDEO]

Choć Tyson stoczył ostatni zawodowy pojedynek w 2005 roku, to w listopadzie 2020 roku powrócił do ringu i skrzyżował rękawice z Royem Jonesem Juniorem. Pokazowe starcie zakończyło się remisem. Wiele wskazuje na to, że już niedługo znów zobaczymy "Żelaznego Mike'a" w akcji. Jego rywalem ma być popularny youtuber Jake Paul. Walka prawdopodobnie odbędzie się pod koniec roku.