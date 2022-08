Szpilka nie wierzy w kontuzje rywala. "Zobaczymy, czy będzie na żywo taki mądry"

Podczas gali KSW 71, która odbyła się 18 czerwca Artur Szpilka zadebiutował w formule MMA. Wówczas były pięściarz pokonał Siergieja Radczenko. Na tym przygoda Szpilki z MMA się nie kończy. Zawodnik weźmie udział w High League 4 w Gliwicach, gdzie zmierzy się z Denisem Załęckim.

Szpilka ponownie uderza w Oknińskiego. "Zobaczymy, czy będzie na żywo taki mądry"

Kilka dni temu rywal Szpilki doznał kontuzji na jednym z treningów. Informacje o urazie przekazał trener Załęckiego Mirosław Okniński. - Naderwał więzadła krzyżowe i teraz była możliwość operacji. Stwierdził, że nie będzie operować. Lekarze powiedzieli, że może to rehabilitacją zaleczyć, więc skupia się na rehabilitacji - przekazał szkoleniowiec. Okniński podkreślił także, że uraz nie powinien wpłynąć na formę Załęckiego i ten wystąpi na gali High League 4.

W wywiadzie dla portalu ringpolska.pl Szpilka został zapytany o wspomnianą kontuzję rywala. Były bokser przyznał, że trudno mu uwierzyć w nagłą niedyspozycję Załęckiego. - Nie wierzę w kontuzję. Każdy poważny trener, by nie powiedział takiej rzeczy. Nie chce mi się o tym gadać. To, co ja myślę, zostawię dla siebie - podkreślił Polak.

Nie od dziś wiadomo, że relacje na linii Szpilka-Okniński są bardzo napięte. Kilka tygodni temu trener Załęckiego podgrzał atmosferę przed walką i uderzył w byłego pięściarza. - Szpilka ma dobry parter, trzeba uważać. Wszak na dechach go miał Mollo, Jennings, Saulsbery, Wilder, Wach, Radczenko, Chisora, Kownacki - niektórzy po kilka razy, więc można powiedzieć, że doświadczenie w parterze ma większe niż w boksie - napisał w ironiczny sposób Okniński na swoim profilu na Facebooku.

Na odpowiedź Szpilki nie trzeba było długo czekać. - Dziwię się, że trener, który trenuje sportowców, wypowiada się w taki sposób o zawodnikach. (...) Robi z siebie błazna, a to, co sobie gada, niespecjalnie na mnie działa - podkreślił Szpilka w rozmowie z Interią.

Już 10 sierpnia może dojść do oficjalnego spotkania byłego pięściarza z Oknińskim. Bowiem tego dnia w Warszawie odbędzie się pierwsza konferencja prasowa przed walką z Załęckim. - Nie wiem, czy on tam w ogóle będzie. Jeżeli by przyszedł, to pewnie byłaby jakaś prowokacja. No zobaczymy czy będzie na żywo taki mądry. W Internecie to każdy może powiedzieć - podkreślił Szpilka.

Gala High League 4 odbędzie się 17 września w Arenie Gliwice. Dla byłego pięściarza będzie to debiut w tej federacji. Z kolei dla Załęckiego będzie to druga walka. Wcześniej rywalizował na gali High League 3, gdzie przegrał z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem.