Pudzianowski przeszedł do historii KSW. Przebił wszystkich. "Zaskakujące"

W miniony weekend Mariusz Pudzianowski pokonał Łukasza Jurkowskiego przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Na gali KSW 61 "Juras" pokazał dużą wolę walki i mimo że był już bardzo zmęczony, to cały czas dążył do wygranej. Jednak Pudzianowski w każdej rundzie sprowadzał rywala do parteru, gdzie go dominował. Dla 44-latka była to trzecia wygrana z rzędu, a zarazem 15. w karierze (przegrał siedem walk). I z tych 15 zwycięstw aż 10 było odniesionych przez KO lub TKO. Jak wyliczył dziennikarz Polsatu Sport Dominik Durniat, nikt w KSW nie ma lepszej statystyki.

Czym się różni KO od TKO?

Nokaut to wyeliminowanie rywala poprzez spowodowanie jego niezdolności do podjęcia dalszej walki, najczęściej z powodu utraty przytomności, zamroczenia, wyczerpania, bądź kontuzji. Zwykle jest to czas dziesięciu sekund, odliczany przez sędziego ringowego. Zaś TKO to przerwanie walki z powodu niezdolności zawodnika do kontynuowania dalszej walki, mimo że ten nie został wyliczony.

To ich znokautował Pudzian

Marcin Najman, Eric Esch, Bob Sapp, Christos Piliafas, Rolles Gracie, Popek, Tyberiusz Kowalczyk, Erko Jun, Nikola Milanović i właśnie Jurkowski - ci wszyscy zawodnicy zostali znokautowani przez Pudziana. I choć większość z nich to tzw. Freaky, to wynik Pudziana musi robić wrażenie. Tym bardziej że w najbliższym czasie nikt go raczej nie pobije. Materla odszedł z KSW, Chalidowowi zostało tylko kilka ostatnich walk w MMA, a Jurkowski prawdopodobnie zakończy karierę.

Sensacyjne starcie dwóch legend KSW?! Mamed: Jestem otwarty

Dwie największe legendy KSW, to Mamed Chalidow i Mariusz Pudzianowski. I choć na co dzień Czeczen walczy w dywizji średniej, a Polak w kategorii ciężkiej, to być może się spotkają razem w klatce! - Jestem na to otwarty - mówi mistrz wagi średniej.