"Mogę pokonać Błachowicza". Młoda gwiazda UFC zaskakuje

Chamzat Czimajew stoczył dziewięć walk z czego trzy w federacji UFC. Wszystkie swoje dotychczasowe starcia zakończył zwycięstwem - sześć przez KO/TKO oraz trzy przez poddanie. Zdaniem 26-latka jest w stanie walczyć praktycznie z każdym, podając przy tym nazwisko obecnego mistrza UFC w kategorii półciężkiej, Jana Błachowicza.

- Dla mnie to nie ma znaczenia. Czekają na mnie dwie kategorie wagowe: średnia lub półśrednia. Mogę też wyjść i walczyć w półciężkiej. Robiłem sparingi z zawodnikami, którzy są w TOP 10 tej kategorii. Nie chcę podawać konkretnych nazwisk, ale oni dzięki sparingom ze mną wiedzą, co potrafię - powiedział Czimajew w kontekście walki z Błachowiczem.

Jan Błachowicz czy Israel Adesanya? To nie problem dla Chamzata Czimajewa

Jan Błachowicz (28-8) wywalczył pas mistrzowski w wadze półciężkiej we wrześniu ubiegłego roku. Polak pokonał Dominicka Reyesa przez techniczny nokaut. Pierwszą obronę tytułu miał na początku marca. Na gali UFC 259 w Las Vegas decyzją sędziów wygrał z Israelem Adesanyą. Nigeryjczyk jest aktualnym mistrzem UFC wagi średniej z bilansem 20-1 (jedyna przegrana z Błachowiczem). To nie przeszkadza jednak pewnemu siebie 26-latkowi.

- Ja też mogę pokonać Błachowicza czy Israela Adesanyę. [Adesanya] przegrał z Błachowiczem przez zapasy, choć Błachowicz zapaśnikiem nie jest. Nie wiem, co ludzie o tym pomyślą. Oczywiście długo nie walczyłem, nie mam takiego doświadczenia, ale wiem kim jestem. Muszę to po prostu pokazać. Teraz wróciłem. Daj mi kogokolwiek, to nie ma znaczenia. Gdy jestem w pełni sił, mogę walczyć z każdym. Dajcie mi Brocka Lesnara - dodał Czimajew w rozmowie z "ESPN".