Tłumy na meczu ekstraklasy. Jak obeszli obostrzenia? Wśród widzów Brzęczek

W piątek, po blisko dwóch latach, Raków Częstochowa wrócił na stadion we własnym mieście. W 27. kolejce ekstraklasy zespół Marka Papszuna zagrał u siebie ze Śląskiem Wrocław. Dla trzeciej drużyny ligi to moment wyjątkowy, bo od początku poprzedniego sezonu Raków grał na stadionie w Bełchatowie. Wszystko przez to, że jego przebudowywany obiekt w Częstochowie nie spełniał ligowych wymogów.

Pierwszego meczu na stadionie, który wciąż przechodzi remont, nie mogli zobaczyć kibice Rakowa. Nie przeszkodziło to jednak w wypełnieniu niemal po brzegi jedynej trybuny, która mieści około tysiąca widzów.

Jak Raków obszedł obostrzenia? Możliwa zbyt duża liczba gości

Chociaż według sanitarnych wytycznych PZPN w związku z pandemią koronawirusa na stadionach może przebywać ściśle ograniczone grono ludzi, którzy muszą zachowywać odpowiedni dystans, w Częstochowie doszło do potężnego nagromadzenia osób. Wszystko to widać na zdjęciach opublikowanych przez dziennikarza - Michała Trelę

Trudno uwierzyć, by na trybunach obecni byli tylko dziennikarze, operatorzy czy ograniczona liczba pracowników klubu. Zwłaszcza że na trybunach pojawił się m.in. były selekcjoner reprezentacji Polski - Jerzy Brzęczek.

W trakcie pandemii, gdy trybuny są zamknięte dla kibiców, stadiony ekstraklasy podzielone są na trzy strefy. Liczbę ludzi, którzy mogą się w nich znajdować ściśle precyzuje podręcznik ekstraklasy. Wynika z tego jasno, że przy meczu ekstraklasy pracować i przebywać nie może około tysiąca osób, czyli tyle, ile mniej więcej pomieścić może jedyna na razie trybuna Rakowa.

Według podręcznika ekstraklasy na sezon 2020/21 na trybunach w tzw. 2. strefie mogą przebywać między innymi delegacje gości i gospodarzy czy zespół organizacyjny klubu-gospodarza. W przypadku dwóch ostatnich liczba osób określana jest "zgodnie z warunkami organizacji zawodów". W samej 2. strefie w trakcie meczu przebywać może maksymalnie około 80 osób.

Bardzo możliwe, że liczba zaproszonych przez klub gości, okazała się zbyt duża, za co klub mogą spotkać konsekwencje.