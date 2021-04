"Nowy Neymar" oficjalnie w Manchesterze City! Wielkie transferowe zwycięstwo

"Mamy przyjemność potwierdzić dojście do porozumienia z Fluminense w sprawie przyszłego transferu Kayky'ego. Nastoletni napastnik pozostanie piłkarzem Fluminense do końca bieżącego sezonu w Brazylii" - czytamy na Twitterze Manchesteru City. W związku z czym Kayky dołączy do zespołu Premier League w 2022 roku.

Manchester City wygrał rywalizację, m.in. z Juventusem, Liverpoolem czy Paris Saint-Germain, o podpis utalentowanego piłkarza Fluminense. Kilkanaście tygodni temu dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że klub będzie musiał zapłacić za Kayky'ego 10 milionów euro. Ostateczna kwota z bonusami może wynieść nawet 17 mln.

Kayky dołączy do Manchesteru City w czerwcu 2022 roku. Według dziennikarzy 17-latek będzie reprezentował zespoły młodzieżowe wicemistrza Anglii. W pierwszym składzie Fluminense napastnik raz wystąpił w Copa Libertatores 2021 i ośmiokrotnie pojawił się w ligowych rozgrywkach ligi brazylijskiej. W tym czasie Brazylijczyk strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.