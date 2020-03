Joanna Jędrzejczyk o stanie zdrowia i koszmarnym krwiaku. "Skóra mogła pęknąć"

janbar22 2 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Drugi dzień z rzędu oglądamy te zdjęci. Pytanie brzmi: po co na się to funduje?

Żeby ostrzec kobiety przed przemocą domową? Żeby nieść jakąkolwiek ideę?

Nie! Publikujecie zmasakrowaną twarz młodej kobiety przez dwa dni z rzędu co by zwiększyć klikalność, oraz co by zszokowany czytelnik powiedział: o ja pierd....!