Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dobiegły końca. Polscy sportowcy zdobyli cztery medale: srebro przypadło w udziale Władimirowi Semirunnijowi w łyżwiarstwie szybkim, zaś potrójnym medalistą olimpijskim (dwukrotnie indywidualnie, a raz wspólnie z Pawłem Wąskiem - przyp. FM) został Kacper Tomasiak. Okazuje się, że zostanie za to sowicie wynagrodzony.

Tomasiak doceniony. Dodatkowa nagroda poza medalami

"Kacper Tomasiak otrzyma klucze do mieszkania w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich!! Mimo braku złota, firma Profbud zdecydowała się dokonać korekty i uhonorować 19-latka za trzy medale. To nie pierwszy taki ruch dewelopera (vide IO w Paryżu)" - napisał na portalu X dziennikarz Artur Gac.

Portal Interia odnotował, że Tomasiak odebrał od rąk Anny Wojdygi w programie "Dzień dobry TVN" symboliczny złoty klucz do warszawskiego apartamentu. Warto pamiętać, że podczas igrzysk w Paryżu na podobny ruch zdecydowano się względem srebrnych medalistek: Klaudii Zwolińskiej, Darii Pikulik oraz Julii Szeremety.

Gdzie znajduje się mieszkanie, które otrzymał Tomasiak? Wedle informacji przekazanych przez Interię trzykrotny medalista olimpijski może liczyć na terenie Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich, przy ulicy Puławskiej w gminie Lesznowola, nieopodal Lasu Kabackiego.

Osiągnięcie Tomasiaka jest niezwykłe. Już po pierwszych igrzyskach ma w dorobku trzy medale igrzysk - to tylko o jeden mniej niż Adam Małysz i Kamil Stoch przez całą karierę. 19-latek wciąż czeka na podium w Pucharze Świata. Czas pokaże, czy Tomasiak w przyszłości osiągnie kolejne sukcesy, z których dumna będzie cała Polska.