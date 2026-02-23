Gra w Ekstraklasie i zachwyca. "Musi zabrać go na mundial"

Lech Poznań wygrał mecz z Koroną Kielce 2:1 w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszego gola strzelił Ali Gholizadeh, a później podwyższył Antonio Milić. W drugiej połowie kielczanie zdobyli kontaktowego gola za sprawą Mariusza Stępińskiego, ale później nic więcej nie dali rady zrobić. Dzięki temu Kolejorz awansował na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Podopieczni Nielsa Frederiksena zgromadzili do tej pory 35 pkt i tracą tylko dwa oczka do drugiej Jagiellonii, która zanotowała wpadkę z Radomiakiem (1:1) i jeszcze ma zaległy mecz do rozegrania.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia, Pogoń i Widzew spadną z Ekstraklasy? Żelazny: Nie takie rzeczy widzieliśmy

Alex Haditaghi chwali piłkarza Ekstraklasy. "Świetny piłkarz!"

Po tym meczu właściciel Pogoni Szczecin Alex Haditaghi zareagował w dość zaskakujący sposób. Kanadyjski biznesmen dał się poznać jako barwna i wyrazista postać, która nie boi się uderzyć pięścią w stół, czy głośno czegoś powiedzieć. Tym razem... pochwalił zawodnika rywali.

"Ali Gholizadeh to najfajniejszy Irańczyk w Ekstraklasie! Jedyny Książę Persji. Co za świetny piłkarz! Reprezentacja Iranu zdecydowanie musi zabrać go na mundial 2026 w USA" - czytamy.

Właściciel Pogoni przy okazji odpowiedział na pytanie dot. transferów

Wpis odbił się szerokim echem. Część kibiców albo się z nim zgadzała, albo nie. Inny natomiast poszedł o krok dalej i postanowił skorzystać z okazji, by zapytać o plany transferowe Pogoni Szczecin. "Z pewnością jest on obecnie jednym z najlepszych skrzydłowych. Jeśli chodzi o Pogoń, czy możesz po prostu odpowiedzieć, czy staramy się pozyskać napastnika? Wystarczy odpowiedź 'tak' lub 'nie', ponieważ trochę się martwię, że pozyskamy Dziczka, który jest świetnym piłkarzem, ale najbardziej potrzebujemy dodatkowego napastnika.

"Tak" - odpowiedział krótko.

Zobacz też: Kolejna gigantyczna kontrowersja w Ekstraklasie. "Nie mam słów"

Pogoń Szczecin aktualnie plasuje się na 10. miejscu w lidze z dorobkiem 28 pkt. W nadchodzących tygodniach będą grać z Widzewem (28.02), Rakowem (8.03) i Koroną Kielce (16.03). Z Lechem przyjdzie im się mierzyć dopiero 18.04. Wtedy Alex Haditaghi będzie mógł z bliska obserwować, jak gra Ali Gholizadeh.