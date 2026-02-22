Tak polscy kibice potraktowali Tomasiaka po IO. Wszystko padło na antenie TVP

To był pierwszy taki konkurs dla Kacpra Tomasiaka. Podczas mistrzostw Polski w Wiśle oddawał pierwsze skoki w kraju jako trzykrotny medalista olimpijski. I już mógł się zderzyć z nową rzeczywistością, czyli ogromnym zainteresowaniem kibiców. Fani mogli mieć jednak deja vu - bo Tomasiak, jak i inni olimpijczycy, musieli startować w tym samym sprzęcie, który dostali na igrzyska.
Tomasiak wrócił do Polski i tak naprawdę nie miał wiele spokoju po zakończeniu igrzysk. Najpierw oficjalne powitanie w Bystrej, potem kilka chwil oddechu z rodziną, choć i lokalnych wizyt, odbierania gratulacji. A teraz pierwsze zawody po igrzyskach - lokalne, bo to "tylko" mistrzostwa Polski w Wiśle.
"Tylko", choć właśnie zdobyty tytuł mistrza Polski na dużej skoczni dla Tomasiaka pewnie trochę znaczy. Może tylko żałować, że zawody przeprowadzane w trudnych warunkach - przy zmiennym wietrze i padającym deszczu - skrócono do jednej serii, przez stan torów najazdowych. Tomasiak uzyskał 128 metrów i o 4,7 punktu wyprzedził Dawida Kubackiego (131,5 metra), a o 6,9 punktu Pawła Wąska (122,5 metra).
Tomasiak startował w plastronie ze swoim imieniem i nazwiskiem. Wszystko przez igrzyska
Tomasiak, jak i pozostali olimpijczycy biorący udział w MP w Wiśle, czyli wspomniany Wąsek, a także Kamil Stoch, złota medalistka w rywalizacji MP skoczkiń Anna Twardosz i zdobywczyni srebrnego medalu Pola Bełtowska, a także kombinatorzy norwescy Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek musieli używać sprzętu bez oznaczeń sponsorów. Kibice mogli mieć wrażenie, że gdzieś to już widzieli - skakali w takich samych kombinezonach, kaskach czy nartach jak we Włoszech, podczas olimpijskiej rywalizacji.
Wszystko przez to, że MP zorganizowano w ostatni dzień igrzysk - tuż przed tym, jak w Weronie rozpoczęto ceremonię zamknięcia imprezy. A sportowcy muszą przestrzegać przepisów, w ramach których reklamowanie ich sponsorów, którzy nie znajdują się na liście oficjalnych partnerów igrzysk, w czasie ich trwania jest zakazane w Karcie Olimpijskiej. To słynna zasada 40, o której na tych igrzyskach głośno zrobiło się ze względu na to, co działo się podczas wizyty Karola Nawrockiego u polskich sportowców.
Dlatego Tomasiak skakał nie tylko w kombinezonie bez logotypów partnerów polskiego związku czy firm, które wspierają go indywidualnie, ale także w specjalnym plastronie. Reszta zawodników, poza olimpijczykami, miała na nich numery startowe i sponsorów wydarzenia.
Tak kibice zareagowali na powrót Tomasiaka na skocznię. Nagle go otoczyli
Tomasiak był bez wątpienia największym bohaterem niedzieli w Wiśle. Jak relacjonował na antenie TVP Sport komentator Mateusz Leleń, już gdy Tomasiak przyjechał na skocznię, po wyjściu z samochodu otoczyli go kibice, którzy chcieli sobie robić z nim zdjęcia, zdobyć jego podpis i chwilę porozmawiać.
Ciekawe, czy Polak zdawał sobie sprawę, co go czeka. W końcu to dla niego zupełnie nowa rzeczywistość. Jeszcze w żadnych zawodach u siebie nie startował w roli tak popularnego i utytułowanego skoczka. Ale presję udźwignął, a i po skoku wyglądał na niezbyt poruszonego tym, co się dzieje. To dobrze - to standardowa reakcja Tomasiaka, którego uważa się za zawodnika o niemal stalowej psychice. Nie wszystkim udałoby się opanować mental tak szybko po ogromnym sukcesie.
Tylko 999 kibiców mogło w niedzielę wejść na skocznię, bo MP w Wiśle nie były imprezą masową. W deszczu oglądało je wokół obiektu jeszcze co najmniej kilkadziesiąt - w tym kilka-kilkanaście w tzw. sektorze leśnym, wśród drzew obok zeskoku. Oby sukcesy Tomasiaka sprawiły, że i w Wiśle, i w Zakopanem w kolejnych latach zobaczymy ich już nie setki, a ponownie tysiące. Jak za sukcesów poprzednich najpopularniejszych polskich zawodników po wielkich imprezach - Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły czy Adama Małysza.
Specjalna misja Tomasiaka. Nie tylko złoto juniorskich MŚ
Na razie mistrzostwa Polski zasygnalizowały też polskim skoczkom powrót do normalności. W końcu sezon się jeszcze nie skończył. Część z nich ruszy teraz na konkursy lotów narciarskich w ramach Pucharu Świata na mamucie Kulm w Austrii, które przewidziano na kolejny weekend. Choć trener Maciej Maciusiak nie podał jeszcze składu Polaków na te zawody, nie spodziewamy się w nim Tomasiaka, który kilka dni później rozpocznie rywalizację o mistrzostwo świata juniorów w Lillehammer. Tam będzie skakać na normalnej skoczni i przeskok z jednego z największych obiektów na świecie na tak mały raczej nie byłby wskazany. MŚJ w Norwegii odbywają się w trakcie PŚ w Lahti, więc prawdopodobnie ominie także konkursy w Finlandii. Wszystko potwierdzi się zapewne w ciągu kolejnych kilku dni.
Polacy chcieliby Tomasiaka w Pucharze Świata, ale na MŚJ w Lillehammer ma walczyć nie tylko o indywidualny sukces. Medaliści tej imprezy zdobywają imienne zaproszenie do Pucharu Świata, aż do kolejnej edycji MŚJ. Sukces Tomasiaka powiększyłby zatem liczbę polskich skoczków, mogących skakać w PŚ.
Konkurs indywidualny MŚJ w Lillehammer zaplanowano na czwartek 5 marca. Zawody PŚ na mamucie Kulm odbędą się od 27 lutego do 1 marca.