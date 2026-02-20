Trener podał się do dymisji w trakcie igrzysk

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo chylą się ku końcowi. Polscy sportowcy do tej pory wywalczyli cztery medale. Trzy z nich są dziełem Kacpra Tomasiaka - jeden wspólnie z Pawłem Wąskiem, a jeden Władimira Semirunnija. Niestety, nie dla każdego sportowca i trenera tegoroczne zmagania będą się kojarzyły z sukcesami. Jeden z trenerów poddał się do dymisji jeszcze przed końcem imprezy.
"Ogromna frustracja dla włoskiej męskiej kadry w narciarstwie! Igrzyska Olimpijskie na ojczystej ziemi były więcej niż rozczarowujące. Trener Mauro Pini zareagował i podał się do dymisji" - czytamy na portal krone.at.
Pini, cytowany przez wspomniane wyżej źródło, powiedział: - Biorę pełną odpowiedzialność za rozczarowujące wyniki włoskich sportowców.
To koniec ery Flicka w Barcelonie?! Nagle padło: "Lewandowski"
Szkoleniowiec dodał, że dziękuje federacji za szansę i życzy sportowcom pełnej sukcesów przyszłości. Warto dodać, że jego zawodnicy podczas dobiegających końca igrzysk nie spełnili oczekiwań. Giovanni Franzoni w slalomie gigancie zajął 24. miejsce, a w slalomie Tommaso Saccardi był dopiero na 12. pozycji.
Warto dodać, że wspomniany Franozi zdobył wicemistrzostwo olimpijskie w zjeździe. Włosi po wszystkich konkurencjach rozgrywanych w czwartek 19 lutego zajmowali drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Zdobyli 26 medali (dziewięć złotych, pięć srebrnych i 12 brązowych). Ustępowali jedynie Norwegii.