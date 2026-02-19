To koniec ery Flicka w Barcelonie?! Nagle padło: "Lewandowski"

W Barcelonie piętrzą się problemy. Machina Hansiego Flicka się zacięła. Barca musi gonić Real, a okoliczności nie sprzyjają - w klubie zbliżają się wybory i w przypadku porażki Joana Laporty może dojść do kolejnej rewolucji. Czy to moment, w którym trener powinien rozważyć odejście? A może już się nad tym zastanawia?

O tym, że maszyna się zacięła, mówią wyniki. Rywale nauczyli się grać przeciwko wysoko ustawionej defensywie Barcy, co dobitnie pokazały - porażka 0:4 z Atletico w Pucharze Króla i poniedziałkowa wpadka z ogarniętą problemami Gironą (1:2). Co gorsza, dla zespołu z Katalonii, Real wrócił na pierwsze miejsce w La Lidze i ma dwa punkty przewagi. Tu zaczynają piętrzyć się problemy Hansiego Flicka.

Co się dzieje z Barceloną? To koniec ery Flicka?

Dlaczego Barca tyle przegrywa? - Rywale grają lepiej przeciwko systemowi taktycznemu Barcelony, zwłaszcza atakując po bokach, a następnie kończąc w środku - mówi Sport.pl Jan Tellez z Diari de Barcelona.

Ale to nie wszystko. - Złe jest też to, że Barcelona nie strzela tylu goli, na co składają się kontuzje Raphinhi i mniej zdecydowany Lewandowski - kontynuował. - Problem polega na tym, że Barca nie jest w stanie utrzymać tempa zdobywania bramek przez cały czas, a kiedy nie strzelasz więcej od przeciwnika, przegrywasz - podkreślił dziennikarz Diari de Barcelona.

Wtórował mu Ivan San Antonio z katalońskiego "Sportu". - Problem nie leży tylko w obronie. Chodzi bardziej o sposób, w jaki oni atakują, niż o to, w jaki bronią. Muszą poprawić kilka rzeczy w środku pola, a także w obronie, ale jeśli będą dobrze pressować, będą mieli więcej piłki na połowie przeciwnika, więc będą mieli mniej problemów z bramkami straconymi - zauważył dziennikarz.

Dlaczego Barcelona traci tyle goli? "To kwestia gry w ataku"

Mamy półmetek tego sezonu, a w samej La Lidze Barcelona przegrała już czterokrotnie, zremisowała raz i wygrała 19 razy, a jej bilans bramkowy wynosi 64:25. Liga Mistrzów? Tu jest pięć zwycięstw, jeden remis i dwie porażki i bilans 22:14. W superpucharze Hiszpanii Barca zaliczyła dwa zwycięstwa z bilansem 8:2 oraz trzy triumfy i porażkę w Pucharze Króla (bilans 6:5). W sumie mają bilans 100:46 w 38 meczach, co daje około 2,6 bramki strzelonej na mecz i 1,2 bramki straconej na mecz.

To pokazuje, że Barcelona wciąż dużo strzela, ale nie tyle, co w poprzednim sezonie (średnio 2,9 bramki na mecz), a do tego sporo traci - praktycznie tyle samo co w ubiegłym sezonie. Co za tym idzie, Blaugrana już nie wygrywa tak często, bo w tym sezonie piłkarze Hansiego Flicka przegrali już siedmiokrotnie, w stosunku do dziewięciu porażek w ubiegłym roku.

- Cóż, tracą bramki, ale to samo miało miejsce w poprzednim sezonie, ponieważ Barca podejmuje ryzyko w grze. Wiedzą więc, że będą tracić bramki, czego oczywiście nie chcą. Ale nie zmieniają nic w tej kwestii, za to wiedzą jedno - jeśli dobrze atakują, mają mniej problemów w obronie. Nie jest to kwestia defensywy, ale - tak jak wspominałem - linii ataku - zauważył w rozmowie ze Sport.pl Ivan San Antonio z katalońskiego "Sportu".

Flick wie, że Barcelona musi wziąć się w garść, ale okoliczności nie są sprzyjające

Flick zdaje sobie sprawę, że trzeba coś zmienić i to szybko, by liczyć się dalej w grze o mistrzostwo Hiszpanii. Real po początkowych problemach nabiera wiatru w żagle i zanosi się, że do końca będzie walczył o tytuł.

W rozwiązaniu problemów nie pomaga również sytuacja, jaka jest wokół klubu. Wiele oczu jest skierowanych na nadchodzące wybory prezydenckie, więc na pewno w klubie jest zamieszanie. Joan Laporta niedawno podał się do dymisji, by móc wystartować w kolejnych wyborach na prezydenta. Jego głównym rywalem jest Victor Font. Hiszpańskie media sugerują, że sytuacja wokół klubu i samego Hansiego Flicka może się zmienić, jeśli Laporta przegra.

Niedawno "Marca" informowała, że jeśli to Font zostanie prezydentem FC Barcelony, to z klubem pożegna się Deco. Co z Hansim Flickiem? Rywal Laporty jest fanem jego warsztatu i chciałby, by został. Inaczej na tę sytuację ma patrzeć Niemiec. Hiszpanie trąbią, że trener mógłby odejść z klubu, mimo wciąż ważnego kontraktu. Dlaczego?

Zdaniem dziennikarzy Flick uważa się za część projektu Laporty i jest skłonny przedłużyć umowę, jeśli ten wygra wybory. "Gdyby jednak wybrano innego prezesa, jest wysoce prawdopodobne, że nie kontynuowałby pracy. Najpierw porozmawiałby z nim, ale obecnie rozważa rezygnację z pozostałego roku kontraktu, mimo że Víctor Font wyraził już chęć, by Flick pracował dalej. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę wysokie uznanie kibiców dla obecnego menedżera" - przekazują media.

Czy faktycznie Flick będzie chciał odejść, jeśli Laporta nie zostanie ponownie wybrany na prezydenta? - Flick jest oczywiście człowiekiem Laporty, ponieważ to on uwierzył w niego, kiedy Niemiec nie trenował żadnej drużyny. Nie wiem, co się stanie, jeśli Laporta nie wygra, ale wiem, że Flick nie jest pracownikiem Laporty, tylko Barcy. Jeśli więc następny prezes porozmawia z nim i pokaże mu, że ma do niego zaufanie, będą mieli projekt sportowy, aby wygrać wszystko, tak jak próbują to zrobić teraz, nie sądzę, aby miał jakiekolwiek problemy z nowymi ludźmi wokół drużyny - podkreślił Ivan San Antonio.

Tego samego zdania jest Jan Tellez. - Nie sądzę, że Flick odejdzie pod koniec sezonu, bez względu na wynik wyborów - powiedział nam i dodał, że "prawdopodobnie wybory będą na korzyść Laporty".

Flick powinien zrobić jak Klopp?

W przypadku porażki w La Liga z Realem zapewne pojawiłyby się głosy wątpiące w umiejętności Niemca, mimo iż nieraz pokazywał, że jego warsztat jest ogromny. Ponadto padłby blady strach na to, że może być jeszcze gorzej. Czy to moment, w którym Niemiec powinien rozważyć odejście?

W 2015 roku trudną - ale z perspektywy czasu słuszną - decyzję podjął Juergen Klopp, który wówczas informował o odejściu z Borussii Dortmund. Mimo paru sezonów z sukcesami stwierdził, że "nie jest już idealnym trenerem dla tego klubu". - Klub jest większy niż my wszyscy. A Borussia potrzebuje zmiany. Ja bardzo się cieszę, że mogłem być częścią tej legendy - poinformował.

Przypomnijmy, że Klopp w swoim ostatnim sezonie w BVB zajął siódme miejsce, a ta zmiana wyszła ostatecznie na dobre, bo w kolejnym sezonie Borussia Tomasa Tuchela zdobyła wicemistrzostwo Niemiec. Różnica z Flickiem polega na tym, że ten trafił do Barcelony rok temu, a Klopp spędził na stanowisku trenera BVB siedem lat.

Czy Flick powinien podążyć tą drogą? - To już pytanie do Hansiego Flicka. To on wie, co się dzieje w szatni, czy wszyscy piłkarze są z nim, czy nie. Tak samo władze. Myślę, że robi on świetną robotę, ale po wyborach musi pomyśleć, czy jest szczęśliwy w Barcelonie, czy jest zadowolony z tego, co się dzieje wewnątrz klubu. Zgaduję, że jest, a nawet jestem tego pewny. Dla mnie to dobrze, że trenuje Barcelonę, ale decyzja należy do niego - podsumował Ivan San Antonio.