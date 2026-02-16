19-latek milionerem! Tyle Tomasiak zarobi za trzy medale olimpijskie

Kacper Tomasiak przed XXV Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi ani razu nie stał na podium w zawodach Pucharu Świata. Tymczasem w Predazzo zachwycał kibiców skoków narciarskich. 19-latek rozbił medalowy bank. Najpierw wywalczył srebro na skoczni normalnej, następnie brąz na dużej, a w poniedziałek w szalonym konkursie duetów wspólnie z Pawłem Wąskiem zajęli drugie miejsce.

Co za liczby. I te sportowe i finansowe

Niesamowicie brzmi fakt, że Tomasiak jest dopiero czwartym polskim olimpijczykiem (biorąc pod uwagę łącznie panie i panów w historii), który przywozi trzy medale z jednych igrzysk, a jednocześnie pierwszym mężczyzną, który tego dokonał.

To oczywiście wiąże się z zasłużoną, potężną wypłatą dla 19-latka. W samej gotówce otrzyma od Polskiego Komitetu Olimpijskiego 900 tysięcy złotych (400 tys. za srebro indywidualne, 300 tys. za brąz indywidualny, 200 tys. za srebro w duetach). Do tego dochodzi łącznie 500 tysięcy złotych w tokenach.

To nie wszystko, bo są jeszcze nagrody od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tomasiak za srebro w duetach zgarnie kwotę 78 tys. 241 zł 68 gr. Za brąz na skoczni dużej dostanie nagrodę w wysokości 61 tys. 516 zł 80 gr, a za pierwszy srebrny krążek 78 tys. 241 zł 68 gr. To daje łącznie od MSiT nieco ponad 218 tys. złotych.

Tym samym, licząc wartość gotówkową i tokenty, Tomasiak otrzyma w sumie 1,618 mln złotych.

Stypendium również dla Tomasiaka

Poza łączną kwotą nagród przekraczającą 1,6 mln złotych polski skoczek narciarski może też liczyć na stypendium. Jego maksymalna kwota miesięczna wyniesie nieco ponad 15 tys. 400 zł (w całym okresie ok. 370 tys. zł). I co istotne, można pobierać tylko jedno stypendium.

Od 40. roku życia Tomasiakowi będzie również przysługiwać emerytura olimpijska. W tym momencie wynosi ona 5116,99 zł netto miesięcznie.

Dodajmy, że po poniedziałkowym konkursie duetów Polska ma cztery medale olimpijskie na tegorocznych igrzyskach. Poza trzema krążkami w skokach narciarskich na naszym koncie pojawiło się srebro Władimira Semirunnija (łyżwiarstwo szybkie, 10000 metrów).