Bohaterowi Polaków puściły wszystkie emocje. Oto co wykrzyczał do mikrofonu

Przed konkursem duetów wiedzieliśmy, że reprezentację Polski stać na walkę o medal. Kacper Tomasiak jest w kapitalnej formie w Predazzo. Najpierw wywalczył srebrno w zawodach indywidualnych na skoczni normalnej, a później dołożył brąz na normalnym obiekcie. Paweł Wąsek z kolei solidnie spisał się w rywalizacji na dużej skoczni, zajmując czternaste miejsce. Wygrał walkę o miejsce w naszej drużynie z Kamilem Stochem, żywą legendą skoków narciarskich.

Co za dramaturgia. Finałowa seria anulowana

Zapowiadało się, że poniedziałkowe zawody dostarczą kibicom wielkich emocji. Faworytem wydawali się Japończycy, ale sporo zespołów miało liczyć się w walce o medale. I tak też było. Polska po pierwszej serii zajmowała trzecie miejsce, a po drugiej awansowaliśmy o jedną lokatę. Bardzo dobrze prezentowali się zarówno Wąsek, jak i Tomasiak.

W finale jednak obudził się Ren Nikaido (138,5 m), świetnie skoczył również Johann Andre Forfang (134 m), a Wąsek miał 129 m. Po tym skoku spadliśmy na czwartą lokatę. Jeszcze na domiar złego zaczął padać gęsty śnieg, a wiatr wiał pod narty. A zazwyczaj trenerzy mówią, że Tomasiak jest genialny przy niekorzystnym wietrze, na korzystnym nie zyskuje przewagi nad rywalami. Polak skoczył tylko 124,5 metra, ale nie mógł zrobić nic więcej.

Tomasiak był wściekły. Później okazało się, że finałowa seria została anulowana, a to dało nam srebro. Złoto zgarnęli Austriacy, a brąz Norwegowie. Nieprawdopodobna historia.

Tomasiak mówi wprost: "Nie dało się odlecieć"

Na gorąco po zakończeniu rywalizacji polscy skoczkowie mówili, że jeszcze to do nich wszystko nie dociera.

- Liczyłem, że może się uda, że to jednak odwołają. Mówili mi wszyscy, że jechałem na progu 3 km/h wolniej od reszty, więc nie dało się z tego odlecieć - podkreślił Tomasiak w rozmowie z Eurosportem.

Chwilę później okrzyk radości usłyszeliśmy od Wąska. - W końcu! Niesamowite, jeszcze to do mnie nie dociera. Po tym sezonie - ciężkim, który tyle razy mnie załamywał, mogę to uznać za duży sukces - podkreślił.

- Ten medal trochę więcej waży, został osiągnięty w dziwnych okolicznościach. Jeszcze nie wszystko do mnie dociera - dodał Tomasiak.

Dziś na przedwczesnym zakończeniu zawodów Polacy wyszli bardzo dobrze. Niemcy byli wściekli, źli mieli prawo być także Japończycy.

- Taki bywa sport. Czasami pogoda przeszkodzi, a czasami pomaga. My dzisiaj dobrze na tym wyszliśmy - skwitował Wąsek.