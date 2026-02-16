Kacper Tomasiak w sobotę zdobył swój drugi medal na igrzyskach olimpijskich. Do srebra na skoczni normalnej dołożył brąz na dużym obiekcie. Wydawać by się mogło, że na wystrzał formy naszego 19-latka z pewną zazdrością będą spoglądali Niemcy. Ich złoty medalista ze skoczni K-98 Philipp Raimund nie powtórzył bowiem sukcesu i w drugich zawodach indywidualnych był dopiero 9. Okazuje się jednak, że nasi zachodni sąsiedzi sukces Polaka przyjęli wręcz z entuzjazmem.

Niemcy zachwyceni Tomasiakiem. Zwracają uwagę na jedno. "Jak gwiazda popu"

Specjalny artykuł Tomasiakowi poświęcił niemiecki portal sport1.de. Podkreślano w nim, że skoczek dosłownie z dnia na dzień zyskał w Polsce ogromną popularność. Mimo to udźwignął presję i w sobotę znów stanął na podium. - Nie dał się temu zbić z tropu, dorzucił brązowy medal na dużej skoczni i wywołał kolejną euforię wśród polskich kibiców w Predazzo. W swojej ojczyźnie jest już celebrowany jak gwiazda popu. Polscy dziennikarze obecni we Włoszech podkreślali szczególnie jedną cechę: stalowe nerwy - czytamy.

Skąd tak pozytywne słowa o naszym medaliście? Otóż niemieccy dziennikarze doskonale zdają sobie sprawę, że od sukcesu Polaka może zależeć najbliższa przyszłość skoków narciarskich w ogóle. Już w tytule zaznaczyli, że jest to: "Błogosławieństwo dla całej dyscypliny". Nie jest tajemnicą, że to u nas w kraju cieszy się ona największą popularnością, ale ta po ostatnich nieudanych sezonach zaczęła regularnie spadać.

Co za słowa o Tomasiaku! I to z ust rywali z Niemiec. "Super"

Z wyniku Tomasiaka cieszyli się więc nawet jego niemieccy rywale. Dokładnie na te same kwestie wskazywał 15. w sobotę Andreas Wellinger. - Super. To oczywiście bardzo dobre dla naszego sportu, ponieważ Polska jest krajem skoków narciarskich - powiedział, cytowany przez sport1.de. Drugiego medalu Tomasiakowi pogratulował także mistrz olimpijski Philipp Raimund. - To, że udało mu się to powtórzyć na trudnej dużej skoczni, jest naprawdę fantastyczne. Poradził sobie znakomicie - stwierdził.

Dziennikarze nie mają więc wątpliwości, że nasz 19-letni talent to wielka nadzieja na przyszłość. - W Polsce Tomasiak reprezentuje zmianę pokoleniową. Podczas gdy trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch zajął 21. miejsce, Tomasiak zaliczył podwójny sukces na swoich pierwszych zimowych igrzyskach. I nadal ma szansę na kolejny medal w Predazzo - podsumowali, nawiązując do poniedziałkowego konkursu duetów. Ten odbędzie się 16 lutego o godz. 19:00. Partnerem Tomasiaka będzie w nim Paweł Wąsek. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.