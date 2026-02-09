Medalista olimpijski stanął przed kamerą i wypalił po polsku. Szef

Poniedziałek 9 lutego 2026 roku na zawsze przejdzie do historii skoków. Zarówno polskich, jak i światowych. Kacper Tomasiak sprawił jedną z najpiękniejszych niespodzianek, jakie nasze narciarstwo widziało, zdobywając srebrny medal na skoczni normalnej. Jednak praktycznie całe podium to jedna, wielka niezwykła historia. Mistrz Philipp Raimund nie ma na koncie wygranego konkursu Pucharu Świata. Z kolei brązowy medal zgarnęło dwóch skoczków. To pierwszy przypadek od Lake Placid w 1980 roku, gdy mamy ex aequo dwóch zawodników na jednym stopniu podium konkursu olimpijskiego (wtedy też na normalnym obiekcie K-86 srebrem podzielili się Japończyk Hirokazu Yagi i Manfred Deckert z NRD).

Deschwanden zaczął mówić... po polsku! To wcale nie powinno dziwić

Na najniższy stopień podium razem weszli Ren Nikaido oraz Gregor Deschwanden. O ile Japończyk w całym zestawieniu jest najmniej niespodziewanym medalistą, tak Szwajcar zaskoczył chyba jeszcze bardziej niż Tomasiak. Wszak mowa o skoczku, który w Willingen tuż przed igrzyskami dwa razy nie wszedł do drugiej serii. Deschwanden to też po części polski akcent. Ma on bowiem żonę Polkę. Maria Grzywa pochodzi z miejscowości Brzeszcze niedaleko Oświęcimia. Szwajcar nierzadko bywa w naszym kraju, np. na Święta. Nie mogło więc aż tak bardzo dziwić, gdy po wielkim sukcesie podszedł do rozmowy z reporterami Eurosportu i zapytany o kilka słów w naszym języku, Gregor podjął wyzwanie.

- Jest super. Dobre skoki dzisiaj. Mam medal. Lubię! - mówił po polsku Gregor, cały rozemocjonowany. Gdy mógł już przejść na angielski, dokładniej wyjaśnił, co czuje. - Aż trudno to opisać. Nawet nie brałem ze sobą swojej olimpijskiej kurtki szwajcarskiej, bo myślałem, że jestem za daleko od czołówki, by walczyć o medal. Na szczęście ktoś z naszego teamu mi. Jestem przeszczęśliwy, że tak to się ułożyło. Oddałem chyba też najdłuższe skoki w obu seriach. Dobrze też lądowałem - ocenił Szwajcar.

Deschwanden aż pękał z dumy. Nie ukrywał, że zrobił wszystko

- Szczerze mówiąc, wiele nie myślałem. Zrobiłem wszystko, co zrobić mogłem. To były moje najlepsze skoki w całym sezonie w najważniejszym dniu. Cała reszta już ode mnie nie zależała. Gdy byłem ex aequo z Renem, wiedziałem już, że jest bardzo blisko. Co do Kacpra, widziałem już, że skakał świetnie latem. Toczyliśmy boje w Letnim Pucharze Kontynentalnym. Byłem oczywiście zestresowany, ale też pamiętałem, że nie tylko ode mnie zależy, czy będę na podium - odparł zapytany o emocje po skoku, gdy z dołu obserwował innych.

Na koniec Deschwandena zapytano o to, czy chce coś przekazać swojej żonie. Okazało się, że będzie to mógł zrobić osobiście. - Maria jest tutaj, ale poszukam jej po wszystkim. Teraz jestem chyba zbyt naładowany - powiedział roześmiany Gregor.