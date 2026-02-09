ZROBIŁ TO! Kacper Tomasiak medalistą olimpijskim!

Simon Ammann (2002), Lars Bystoel (2006), Simon Ammann (2010), Kamil Stoch (2014), Andreas Wellinger (2018) i Ryoyu Kobayashi (2022) - ci skoczkowie w XXI wieku zapisywali się w historii jako mistrzowie olimpijscy na skoczni normalnej. Teraz nadszedł czas dopisać do tej listy kolejne nazwisko. I naprawdę niewiele zabrakło, aby było to nazwisko rewelacyjnego Polaka.

Medal? Treningi mówiły, że da się!

Po niedzielnych treningach faworytów upatrywano przed konkursem w Niemcach, bo Philipp Raimund oraz Felix Hoffmann wygrali łącznie trzy z sześciu sesji. Świetnie skakali też np. Stephan Embacher i Kristoffer Eriksen Sundal, a przecież był jeszcze Domen Prevc, który co prawda aż tak nie błyszczał, jednak wszyscy wiedzieliśmy, że treningi to jedno, a konkurs to drugie. Mimo to niezwykle mocno cieszyła nas postawa Kacpra Tomasiaka, który podczas niedzielnych treningów skakał na poziomie najlepszej piątki. Oczywiście wymaganie od niego medalu w poniedziałek wydawało się wówczas grubą przesadą, ale skocznie normalne lubią niespodzianki. Niczego nie należało wykluczać.

Poniedziałkowy konkurs rozpoczął się z wysoko ustawionej belki, a wiatr w plecy słabł. Powodowało to, że od początku oglądaliśmy sporo skoków na odległość powyżej 100 metrów. Dlatego właśnie 97,5 metra uzyskane przez Pawła Wąska jawiło się dość rozczarowująco - na treningach nasz rodak był regularnie w top 30, nawet top 20, tymczasem w konkursie spisał się słabiej i skończył na 35. miejscu. Kamil Stoch z kolei poleciał dalej, bo 100 metrów, ale dodano mu tylko 1,8 pkt za wiatr, czyli bardzo mało. Z tego powodu nasz mistrz skończył dopiero na 38. lokacie i zakończył ostatni olimpijski występ na normalnej skoczni po pierwszej serii.

Sensacyjne podium po pierwszej serii

My jednak czekaliśmy na NIEGO. Na Kacpra Tomasiaka, którego - jak już ustaliliśmy - stać w Predazzo na wszystko. I on to potwierdził! Nasz rodak poleciał 103 metry w pierwszej serii, co dało mu czwarte miejsce ex aequo z Gregorem Deschwandenem. Obaj tracili tylko 0,1 pkt do trzeciego Kristoffera Eriksensa Sundala oraz 2,8 pkt do prowadzącego Niemca Philippa Raimunda. Największą sensacją był jednak Valentin Foubert - Francuz zajmował drugie miejsce po pierwszej serii. Gdzie Nikaido, Prevc i Kobayashi? Dokładanie w tej kolejności byli za plecami Tomasiaka. Dużo nie tracili, bo nawet ósmy Słoweniec tylko 2,2 pkt, więc mogli poważnie zaatakować. Niemniej zanosiło się jednak na walkę o podium dla Polaka!

Kacper Tomasiak jest wielki! Brawo! Brawo! Brawoooooo!

Czekaliśmy wytrwale na decydujące skoki tego konkursu. Zanim jednak mogliśmy zobaczyć Tomasiaka, trzeba było się przekonać, jak wysoko zawiśnie mu poprzeczka. A zawisła wysoko, bo bardzo daleko, aż 105 metrów, skoczył wspomniany Domen Prevc, ale jeszcze więcej dołożył Ren Nikaido! 106,5 metra Japończyka było zdecydowanym atakiem na medal. Atakiem, który wytrzymał Deschwanden. Skoczył 107 metrów i był ex aequo z Japończykiem.

Wszystko to było za mało na Polaka! Kacper w fenomenalnym stylu poleciał 107 metrów i objął prowadzenie o 4,7 pkt przed Nikaido! Kosmiczny skok, który był atakiem po złoto! Medal stał się pewny, gdy nie wytrzymali Sundal i Foubert. Ale został Raimund. Niemiec potrzebował ok. 106 m i zrobił to - poleciał 106,5 metra, zostając nowym mistrzem olimpijskim z przewagą 3,4 pkt nad Tomasiakiem. Mimo to powtórzmy: KACPER TOMASIAK WICEMISTRZEM OLIMPIJSKIM!

Brąz, a w sumie brązy, pozostały dla Nikaido oraz Deschwandena.

Wyniki konkursu olimpijskiego skoków narciarskich na skoczni normalnej: