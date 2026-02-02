Rosjanka nie wystąpi na igrzyskach. Wskazała winnych. "Okrutne"

W połowie grudnia ubiegłego roku Anastasija Tatalina, rosyjska narciarka jeżdżąca stylem dowolnym, otrzymała świetną wiadomość. Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) opublikowała bowiem nazwiska sportowców, którzy otrzymali status Indywidualnego Zawodnika Neutralnego (AIN). Na tej liście znalazła się także Tatalina.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz o konflikcie z Piesiewiczem: Zachowaliśmy się jak małe dzieci

Rosjanka grzmi o zasadach kwalifikacji do Zimowych Igrzysk Olimpijskich. "Były okrutne"

Rosjanka nie wystąpi jednak na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, które odbędą się w Mediolanie oraz w Cortina d’Ampezzo. Okazało się, że nie zdołała się do nich zakwalifikować. Tatalina uważa, że zasady kwalifikacji do ZIO były niewykonalne i mocno niesprawiedliwe.

- Nie wezmę udziału w igrzyskach olimpijskich. I to łamie mi serce. Po wszystkim, przez co przeszłam, było to najtrudniejsze do zaakceptowania. Zasady kwalifikacji były okrutne. Aby zająć ostatnie miejsce w puli olimpijskiej, musiałam zająć drugie miejsca w dwóch ostatnich zawodach kwalifikacyjnych, do których zostałam dopuszczona. Po czteroletnim zakazie warunki te były praktycznie niewykonalne - napisała Tatalina w mediach społecznościowych.

Rosjanka dodaje, że kwalifikacje musiała wykonać w miesiąc, podczas gdy inni sportowcy mieli na to aż dwa lata.

- Kryteria kwalifikacji były niesprawiedliwe: podczas gdy inni sportowcy mieli na to pełne dwa lata, mnie dano zaledwie jeden miesiąc i tylko dwa etapy Pucharu Świata, by pokazać swój poziom. W tamtym momencie zrobiłam wszystko, co było możliwe, i zaprezentowałam godny program. Szkoda, że nie będzie mi dane zaprezentować programu olimpijskiego, do którego się przygotowywałam. To był trudny okres. System kwalifikacji stworzony dla sportowców ze statusem neutralnym jest niewykonalny. Ten rozdział sprawia ogromny ból, ale to nie koniec mojej historii. Idę dalej - dodała Tatalina.

Zobacz także: Żyła jednak pojedzie na IO?! Tajner kreśli sensacyjny scenariusz

Rosjanka na ZIO w Pekinie w 2022 roku zajęła czwarte miejsce w konkurencji slopestyle.