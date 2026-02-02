Tak Świątek podsumowała Stocha. Trafiła w samo sedno

Iga Świątek ma za sobą pierwszy wielkoszlemowy turniej. W ćwierćfinale Australian Open przegrała ze świetnie dysponowaną Jeleną Rybakiną, która koniec końców sięgnęła po triumf w całych zmaganiach. Świątek nie tak dawno zabierała głos na temat innej wielkiej postaci polskiego sportu. Mowa o Kamilu Stochu.

Tak Świątek podsumowała Stocha. "Fajnie było"

- Fajnie było Kamila po prostu jak zaczyna dominować - powiedziała najlepsza polska tenisistka. Jej słowa, cytowane na profilu "Z kortu - informacje tenisowe" na portalu X, pochodzą z zapowiadanego przez Eurosport serialu na temat Stocha. Emisja produkcji ma rozpocząć się 28 lutego.

Kamil Stoch w tym sezonie - jeśli nic się nie zmieni - zakończy zawodową karierę w Pucharze Świata. Wkrótce weźmie udział w swoich szóstych igrzyskach olimpijskich. Na imprezach czterolecia nie miał sobie równych. W 2014 roku został podwójnym mistrzem olimpijskim, powtarzając wynik Simona Ammanna z 2010 roku.

Cztery lata później w Soczi sięgnął po trzecie olimpijskie złoto, bijąc osiągnięcia Adama Małysza, który na igrzyskach był "tylko" srebrnym medalistą. Stoch w bogatym CV może się pochwalić także dwoma indywidualnymi medalami mistrzostw świata. W 2019 roku był srebrny w Seefeld, zaś sześć lat wcześniej zdobył złoto w Val di Fiemme, na włoskiej ziemi - tak jak Adam Małysz.

Kamil Stoch aż sześciokrotnie zajmował miejsce na podium w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, dwukrotnie ją wygrywając (2013/14 i 2017/18). Trzy razy wygrywał Turniej Czterech Skoczni.

Dość powiedzieć, że tylko trzech skoczków wygrało więcej konkursów PŚ od Stocha, który wspólnie z Małyszem ma po 39 wygranych. Lepsi od nich są tylko: Gregor Schlierenzauer (53), Matti Nykanen i Stefan Kraft (po 46).

Kiedy Stoch zaczął wygrywać w Pucharze Świata - pierwszy triumf w 2011 roku - Iga Świątek miała 10 lat.